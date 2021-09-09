В странах G20 назвали "Спутник V" лучшим препаратом для профилактики ковида

Участники встречи глав минздравов стран G20 на прошедшей 5 сентября встрече назвали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" лучшим препаратом для профилактики болезни. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"За последнее десятилетие это, наверное, первый прорыв медицинской науки, когда лекарственный препарат знают во всём мире и доверяют. Сейчас на G20, выступая, министры здравоохранения говорили: "Спутник" — лучший препарат для профилактики", — сказал он, выступая на Форуме социальных инноваций регионов.

По словам Мурашко, с начала пандемии коронавируса на рынке фармакологии появилось свыше 1,2 тысячи различных препаратов, некоторые из них буквально спасают пациентам жизнь.