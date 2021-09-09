Учёные выявили три гена, которые могут стать причиной тяжёлой формы ковида
По оценке исследователей, временное выключение функции гена PIGN может помочь уничтожить инфекцию и вернуть общество к нормальной жизни.
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Воздействие на гены MAPT, CCR5 и PIGN может повлиять на предрасположенность человека к тяжёлой форме коронавирусного заболевания. Авторов исследования, опубликованного в научном журнале Frontiers in Medicine, цитирует "Газета.Ru".
"Была установлена связь трёх генов MAPT, CCR5 и PIGN как с риском заболеть CoViD-19 в средней или в тяжёлой форме, так и с риском госпитализации. Поскольку MAPT также связан с развитием деменции, не исключено, что унаследованные варианты в этом гене оказывают влияние и на постковидные последствия для здоровья человека. А временное выключение функции гена PIGN может помочь уничтожить SARS-CoV-2 и вернуть общество к нормальной жизни", — сообщила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
В ходе исследования учёные провели геномный анализ и дополнили его другими биоинформатическими исследованиями. Авторы работы утверждают, что полученные данные могут помочь в разработке препаратов, способных воздействовать на определённые молекулы, для окончательной победы над коронавирусной инфекцией.
Ранее академик РАН рассказал, почему некоторые люди невосприимчивы к ковиду. По его мнению, существует целый ряд показателей, которые влияют на восприимчивость к болезни. Одним из них является высокое содержание лимфоцитов в крови.
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