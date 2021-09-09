В Москве на треть выросло количество изнасилований

За 2021 год в Москве зафиксировано на 32,4% больше случаев изнасилования, чем в прошлом году за этот же период, сообщается в официальном телеграм-канале Прокуратуры Москвы.

"В Москве совершено 115 убийств (меньше на 21,2%, чем за аналогичный период прошлого года), 90 изнасилований (на 32,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года)", — говорится в сообщении.

Также с января по сентябрь этого года сократилось количество случаев умышленного причинения вреда здоровью, почти на 27% стало меньше разбоев и грабежей, на 7,5% мошенничеств, число краж при этом увеличилось на 4,6%. Количество IT-преступлений выросло более чем на 12%, за восемь месяцев было зафиксировано 38 169 случаев.

Всего за 2021 год в столице было зарегистрировано 95 905 преступлений — это более чем на тысячу меньше, чем в прошлом году за аналогичный период, причём чаще нарушения фиксируются в центре Москвы.