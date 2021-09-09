В Москве на треть выросло количество изнасилований
Вместе с тем сократилось количество случаев умышленного причинения вреда здоровью, разбоев и грабежей.
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За 2021 год в Москве зафиксировано на 32,4% больше случаев изнасилования, чем в прошлом году за этот же период, сообщается в официальном телеграм-канале Прокуратуры Москвы.
"В Москве совершено 115 убийств (меньше на 21,2%, чем за аналогичный период прошлого года), 90 изнасилований (на 32,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года)", — говорится в сообщении.
Также с января по сентябрь этого года сократилось количество случаев умышленного причинения вреда здоровью, почти на 27% стало меньше разбоев и грабежей, на 7,5% мошенничеств, число краж при этом увеличилось на 4,6%. Количество IT-преступлений выросло более чем на 12%, за восемь месяцев было зафиксировано 38 169 случаев.
Всего за 2021 год в столице было зарегистрировано 95 905 преступлений — это более чем на тысячу меньше, чем в прошлом году за аналогичный период, причём чаще нарушения фиксируются в центре Москвы.
Ранее в МВД сообщили, что абсолютное большинство пропавших граждан удаётся найти в первые трое суток после обращения. Порядка 97 тысяч обращений поступило в органы правопорядка в первом полугодии этого года. 93% из этих историй закончились благополучно.
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