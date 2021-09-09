Путин приедет проститься с погибшим главой МЧС Зиничевым

Президент РФ Владимир Путин лично посетит прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым, которое состоится в Москве 10 сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что президент обязательно простится с Зиничевым", — отметил представитель Кремля.

При этом Песков назвал "кощунственными и не соответствующими действительности измышлениями" некоторые версии гибели главы МЧС, которые появились в ряде СМИ. Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что обстоятельства трагедии абсолютно понятны — есть одна реальная версия.