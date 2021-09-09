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В Кремле не комментируют выбор талибами 11 сентября датой для инаугурации кабмина Афганистана

Напомним, что в этот день исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.

9 сентября, 09:28

Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что движение "Талибан"* назначило инаугурацию нового Правительства Афганистана на 11 сентября. В этот день исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.

"Что касается выбора даты, здесь мы не будем никак комментировать", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в четверг.

Политолог назвал постиронией выбор талибами даты для инаугурации кабмина Афганистана

Политолог назвал постиронией выбор талибами даты для инаугурации кабмина Афганистана

Ранее талибы объявили состав нового Правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд. Инаугурация кабмина назначена на 11 сентября. Россия на ней будет представлена на посольском уровне. В беседе с Лайфом политолог Валерий Коровин счёл выбор даты 11 сентября "очень символичным жестом" и назвал его постиронией со стороны талибов.

Напомним, что уже почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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