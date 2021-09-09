В Кремле не комментируют выбор талибами 11 сентября датой для инаугурации кабмина Афганистана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что движение "Талибан"* назначило инаугурацию нового Правительства Афганистана на 11 сентября. В этот день исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.