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ВМФ увеличил группировку неатомных подлодок в Средиземном море до пяти единиц

В составе одной группы субмарины способны одним залпом крылатых ракет поразить до 30 целей.

9 сентября, 09:26
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский </p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Военно-морской флот (ВМФ) РФ увеличил группировку подводных лодок в Средиземном море до пяти единиц. Об этом со ссылкой на источник в судостроительной отрасли сообщает ТАСС.

"В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находится пять субмарин — носителей крылатых ракет "Калибр-ПЛ": три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)", — сказал собеседник агентства.

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Речь идёт о неатомных подводных лодках проекта "636.3". Отмечается, что две субмарины в настоящее время совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но могут задержаться в Средиземном море. Все пять подлодок, будучи в составе одной группировки, могут одновременно поразить до 30 целей.

Ранее Лайф сообщал, что до конца 2021 года Военно-морской флот РФ получит сразу три атомные подводные лодки.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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