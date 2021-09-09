ВМФ увеличил группировку неатомных подлодок в Средиземном море до пяти единиц
В составе одной группы субмарины способны одним залпом крылатых ракет поразить до 30 целей.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Военно-морской флот (ВМФ) РФ увеличил группировку подводных лодок в Средиземном море до пяти единиц. Об этом со ссылкой на источник в судостроительной отрасли сообщает ТАСС.
"В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находится пять субмарин — носителей крылатых ракет "Калибр-ПЛ": три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)", — сказал собеседник агентства.
Речь идёт о неатомных подводных лодках проекта "636.3". Отмечается, что две субмарины в настоящее время совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но могут задержаться в Средиземном море. Все пять подлодок, будучи в составе одной группировки, могут одновременно поразить до 30 целей.
Ранее Лайф сообщал, что до конца 2021 года Военно-морской флот РФ получит сразу три атомные подводные лодки.
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