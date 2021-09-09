ВМФ увеличил группировку неатомных подлодок в Средиземном море до пяти единиц

Военно-морской флот (ВМФ) РФ увеличил группировку подводных лодок в Средиземном море до пяти единиц. Об этом со ссылкой на источник в судостроительной отрасли сообщает ТАСС.

"В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находится пять субмарин — носителей крылатых ракет "Калибр-ПЛ": три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)", — сказал собеседник агентства.

Речь идёт о неатомных подводных лодках проекта "636.3". Отмечается, что две субмарины в настоящее время совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но могут задержаться в Средиземном море. Все пять подлодок, будучи в составе одной группировки, могут одновременно поразить до 30 целей.