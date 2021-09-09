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Япония отказалась от проведения клубного чемпионата мира по футболу

Проведение турнира запланировано на декабрь. Действующим обладателем трофея является мюнхенская "Бавария".

9 сентября, 13:27
<p>Фото © FIFA.com</p>

Фото © FIFA.com

Япония отказалась от проведения клубного чемпионата мира по футболу в декабре 2021 года из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в местной футбольной ассоциации (JFA).

Решение было принято после консультаций с участием представителей ФИФА и JFA. Новое место проведения турнира будет объявлено позднее.

"Планировалось, что клубный чемпионат мира будет проведён в рамках празднования столетия JFA. Но на данный момент трудно предсказать, какой будет ситуация с распространением коронавируса в конце года. Мы пришли к выводу, что провести соревнования в нынешних условиях будет очень сложно", — говорится в пресс-релизе ассоциации.

Планировалось, что в чемпионате мира примут участие семь команд — победители шести континентальных турниров с участием сильнейших клубов (в Европе это Лига чемпионов), а также чемпиона Японии. На данный момент определились три участника турнира — лондонский "Челси", египетский "Аль-Ахли" и новозеландский "Окленд Сити".

"Бавария" выиграла клубный чемпионат мира по футболу и повторила уникальное достижение "Барселоны"

"Бавария" выиграла клубный чемпионат мира по футболу и повторила уникальное достижение "Барселоны"

Предыдущий розыгрыш клубного чемпионата мира прошёл в феврале 2021 года в Катаре. В финале мюнхенская "Бавария" со счётом 1:0 победила мексиканский "Тигрес".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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