Япония отказалась от проведения клубного чемпионата мира по футболу в декабре 2021 года из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в местной футбольной ассоциации (JFA).

Решение было принято после консультаций с участием представителей ФИФА и JFA. Новое место проведения турнира будет объявлено позднее.

"Планировалось, что клубный чемпионат мира будет проведён в рамках празднования столетия JFA. Но на данный момент трудно предсказать, какой будет ситуация с распространением коронавируса в конце года. Мы пришли к выводу, что провести соревнования в нынешних условиях будет очень сложно", — говорится в пресс-релизе ассоциации.

Планировалось, что в чемпионате мира примут участие семь команд — победители шести континентальных турниров с участием сильнейших клубов (в Европе это Лига чемпионов), а также чемпиона Японии. На данный момент определились три участника турнира — лондонский "Челси", египетский "Аль-Ахли" и новозеландский "Окленд Сити".