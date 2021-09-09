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Регион
Опубликовано 9 сентября 2021, 16:11

Застрявший из-за переворота в Гвинее форвард "Локомотива" вернулся в Москву

Фото © ФК "Локомотив"

Фото © ФК "Локомотив"

Сразу с самолёта он отправится на тренировку команды, где будет работать по индивидуальному графику.

Нападающий московского "Локомотива" Франсуа Камано, который из-за военного переворота в родной Гвинее не мог покинуть страну, вернулся в Россию. Об этом информирует пресс-служба красно-зелёных.

"Сразу с самолёта Камано отправился на стадион, где проведёт тренировку по индивидуальному графику. Завтра Франсуа присоединится к команде на предыгровом занятии перед встречей с "Крыльями Советов", — говорится в сообщении.

Футболист "Локомотива" Камано смог вылететь из Гвинеи после госпереворота
Футболист "Локомотива" Камано смог вылететь из Гвинеи после госпереворота

5 сентября в Гвинее после стрельбы у президентского дворца сообщили о попытке госпереворота. Силовики перекрыли единственную трассу, ведущую в правительственный квартал столицы страны Конакри. Посольство России в Гвинее призвало проживающих в республике соотечественников оставаться дома.

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Шамиль Гаджиев
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