Застрявший из-за переворота в Гвинее форвард "Локомотива" вернулся в Москву
Фото © ФК "Локомотив"
Сразу с самолёта он отправится на тренировку команды, где будет работать по индивидуальному графику.
Нападающий московского "Локомотива" Франсуа Камано, который из-за военного переворота в родной Гвинее не мог покинуть страну, вернулся в Россию. Об этом информирует пресс-служба красно-зелёных.
"Сразу с самолёта Камано отправился на стадион, где проведёт тренировку по индивидуальному графику. Завтра Франсуа присоединится к команде на предыгровом занятии перед встречей с "Крыльями Советов", — говорится в сообщении.
5 сентября в Гвинее после стрельбы у президентского дворца сообщили о попытке госпереворота. Силовики перекрыли единственную трассу, ведущую в правительственный квартал столицы страны Конакри. Посольство России в Гвинее призвало проживающих в республике соотечественников оставаться дома.