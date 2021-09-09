Застрявший из-за переворота в Гвинее форвард "Локомотива" вернулся в Москву

Сразу с самолёта он отправится на тренировку команды, где будет работать по индивидуальному графику.

Нападающий московского "Локомотива" Франсуа Камано, который из-за военного переворота в родной Гвинее не мог покинуть страну, вернулся в Россию. Об этом информирует пресс-служба красно-зелёных.