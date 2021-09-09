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РПЛ выступила против проведения ЧМ каждые два года

Позицию нашего чемпионата поддержали ещё 12 европейских лиг.

9 сентября, 12:36

Фото © Shutterstock

Руководство РПЛ не поддержало идею проведения чемпионатов мира раз в два года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL).

"Представители лиг единогласно выступили против любых предложений об организации чемпионата мира каждые два года", — говорится в сообщении.

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Помимо РПЛ против такого формата мундиаля выступили высшие лиги Англии (Премьер-лига и Английская футбольная лига), Испании, Германии, Италии, Португалии, Франции, Швейцарии, Швеции, Дании, Румынии и Польши.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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