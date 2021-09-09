РПЛ выступила против проведения ЧМ каждые два года
Позицию нашего чемпионата поддержали ещё 12 европейских лиг.
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Руководство РПЛ не поддержало идею проведения чемпионатов мира раз в два года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL).
"Представители лиг единогласно выступили против любых предложений об организации чемпионата мира каждые два года", — говорится в сообщении.
Помимо РПЛ против такого формата мундиаля выступили высшие лиги Англии (Премьер-лига и Английская футбольная лига), Испании, Германии, Италии, Португалии, Франции, Швейцарии, Швеции, Дании, Румынии и Польши.
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