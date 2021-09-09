РПЛ выступила против проведения ЧМ каждые два года

Руководство РПЛ не поддержало идею проведения чемпионатов мира раз в два года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL).

"Представители лиг единогласно выступили против любых предложений об организации чемпионата мира каждые два года", — говорится в сообщении.