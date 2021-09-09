НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Играл в величайшем клубе": Крал попрощался со "Спартаком" после перехода в "Вест Хэм"

За красно-белых футболист провёл 60 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола.

9 сентября, 11:56
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Чешский полузащитник Алекс Крал, перешедший из московского "Спартака" в лондонский "Вест Хэм", попрощался с российским клубом. Об этом он написал в "Инстаграме".

"Всегда буду помнить наши славные победы и наших болельщиков, которые создавали на трибунах атмосферу, пробирающую до мурашек, и которых можно по праву назвать нашим двенадцатым игроком. Я так ими горжусь и никогда их не забуду! Также хотел сказать огромное спасибо всем товарищам по команде. Они помогали мне с первого дня в России не только на поле, но и за его пределами", — заявил Крал.

31 августа футболист на правах аренды перешёл в "Вест Хэм". Соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает обязательный выкуп трансфера игрока при определённых условиях.

"Для меня было огромной честью играть в величайшем клубе России! "Спартак" навсегда останется в моём сердце!" — отметил 23-летний полузащитник.

В "Спартаке" подвели итоги "сложного" летнего трансферного окна

В "Спартаке" подвели итоги "сложного" летнего трансферного окна

Крал провёл в "Спартаке" два сезона. В составе клуба он сыграл 60 матчей, сделав семь результативных передач. Минувшим летом хавбек выступил на чемпионате Европы в составе сборной Чехии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Будет лечиться в Германии": В "Локомотиве" рассказали о состоянии здоровья травмированного Антона Миранчука

сегодня в 13:04

На стартовый матч "Спартака" в Лиге Европы пустят не более трёх тысяч зрителей

сегодня в 12:20

Застрявший из-за переворота в Гвинее форвард "Локомотива" вернулся в Москву

сегодня в 13:11

Путин рассказал о причинах нового витка кризиса в Афганистане

сегодня в 13:11

"Страшно, мы тоже так греемся": Жители Ногинска несут цветы к многоэтажке, где семь человек погибли при взрыве газа

сегодня в 13:09

Новости партнеров

Layer 1