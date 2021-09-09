"Играл в величайшем клубе": Крал попрощался со "Спартаком" после перехода в "Вест Хэм"
За красно-белых футболист провёл 60 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола.
Фото © ФК "Спартак"
Чешский полузащитник Алекс Крал, перешедший из московского "Спартака" в лондонский "Вест Хэм", попрощался с российским клубом. Об этом он написал в "Инстаграме".
"Всегда буду помнить наши славные победы и наших болельщиков, которые создавали на трибунах атмосферу, пробирающую до мурашек, и которых можно по праву назвать нашим двенадцатым игроком. Я так ими горжусь и никогда их не забуду! Также хотел сказать огромное спасибо всем товарищам по команде. Они помогали мне с первого дня в России не только на поле, но и за его пределами", — заявил Крал.
31 августа футболист на правах аренды перешёл в "Вест Хэм". Соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает обязательный выкуп трансфера игрока при определённых условиях.
"Для меня было огромной честью играть в величайшем клубе России! "Спартак" навсегда останется в моём сердце!" — отметил 23-летний полузащитник.
Крал провёл в "Спартаке" два сезона. В составе клуба он сыграл 60 матчей, сделав семь результативных передач. Минувшим летом хавбек выступил на чемпионате Европы в составе сборной Чехии.
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