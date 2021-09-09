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"Не люблю водку": Кокорин признался, что после матча может выпить пива

Он также отметил, что в Италии считается нормальным употребить бокал вина за ужином, чего нет в России.

9 сентября, 10:00
<p>Фото © AC Fiorentina</p>

Фото © AC Fiorentina

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин признался, что после матча может позволить себе выпить пива, однако крепкий алкоголь он не любит.

"Я люблю пиво, но не крепкие напитки. Иногда после матча могу позволить себе пиво. Я не люблю водку. Иностранцы думают, что в России все пьют водку, но не пиво. Это неправда. Конечно, если тебе нравится водка, ты пьёшь её — и неважно, русский ты или итальянец", — отметил Кокорин в интервью клубной пресс-службе.

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Он также заявил, что в Италии в порядке вещей выпить бокал вина за ужином, что не принято в России. Кроме того, Кокорин подчеркнул, что в "Фиорентине" за питанием следит специальный человек, к советам которого футболист пытается прислушиваться.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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