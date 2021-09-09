Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин признался, что после матча может позволить себе выпить пива, однако крепкий алкоголь он не любит.

"Я люблю пиво, но не крепкие напитки. Иногда после матча могу позволить себе пиво. Я не люблю водку. Иностранцы думают, что в России все пьют водку, но не пиво. Это неправда. Конечно, если тебе нравится водка, ты пьёшь её — и неважно, русский ты или итальянец", — отметил Кокорин в интервью клубной пресс-службе.