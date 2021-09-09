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Похоже, будет новый скандал: Олимпийская чемпионка Ласицкене вновь сфотографировалась с украинской Магучих

Их предыдущий совместный снимок вызвал бурную реакцию в Незалежной, а спортсменку даже назвали "биомусором".

9 сентября, 11:24
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTk6dIVq6N6/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">eleanorpatterson</a></p>

Фото © Instagram / eleanorpatterson

Российская прыгунья в высоту и олимпийская чемпионка Мария Ласицкене и её украинская коллега Ярослава Магучих вновь появились вместе на одном снимке, который выложила в Сеть австралийка Элинор Паттерсон.

На кадрах помимо Ласицкене и Магучих можно увидеть ещё одну прыгунью — Николу Макдеромотт — и полячку Камилу Личвинко. Спортсменки все вместе улыбаются в кадре, встав вокруг нашей легкоатлетки.

Экс-депутат Рады назвала прыгунью Магучих биомусором за фото с Ласицкене

Экс-депутат Рады назвала прыгунью Магучих биомусором за фото с Ласицкене

Ранее Лайф сообщал, что Магучих затравили на родине за фото с Ласицкене. 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной. Милонов предложил предоставить украинской легкоатлетке политическое убежище в России.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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