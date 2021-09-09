Российская прыгунья в высоту и олимпийская чемпионка Мария Ласицкене и её украинская коллега Ярослава Магучих вновь появились вместе на одном снимке, который выложила в Сеть австралийка Элинор Паттерсон.

На кадрах помимо Ласицкене и Магучих можно увидеть ещё одну прыгунью — Николу Макдеромотт — и полячку Камилу Личвинко. Спортсменки все вместе улыбаются в кадре, встав вокруг нашей легкоатлетки.