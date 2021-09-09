Похоже, будет новый скандал: Олимпийская чемпионка Ласицкене вновь сфотографировалась с украинской Магучих
Их предыдущий совместный снимок вызвал бурную реакцию в Незалежной, а спортсменку даже назвали "биомусором".
Фото © Instagram / eleanorpatterson
Российская прыгунья в высоту и олимпийская чемпионка Мария Ласицкене и её украинская коллега Ярослава Магучих вновь появились вместе на одном снимке, который выложила в Сеть австралийка Элинор Паттерсон.
На кадрах помимо Ласицкене и Магучих можно увидеть ещё одну прыгунью — Николу Макдеромотт — и полячку Камилу Личвинко. Спортсменки все вместе улыбаются в кадре, встав вокруг нашей легкоатлетки.
Ранее Лайф сообщал, что Магучих затравили на родине за фото с Ласицкене. 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной. Милонов предложил предоставить украинской легкоатлетке политическое убежище в России.
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