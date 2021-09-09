"Абсурдная ситуация": Семак прокомментировал дисквалификацию двух игроков "Зенита" на матч с "Челси"
Ранее в клубе подчеркнули, что видят реальную угрозу нарушения спортивного принципа из-за такого решения.
Фото © ФК "Зенит"
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак в интервью пресс-службе сине-бело-голубых прокомментировал решение ФИФА дисквалифицировать Малкома и Клаудиньо, в результате чего они пропустят матч Лиги чемпионов против "Челси".
"Это абсолютно абсурдная ситуация, связанная с коронавирусным временем. Это ненормально, когда клуб при любых раскладах не может рассчитывать на трёх основных футболистов и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Конечно, это странное решение со стороны всех футбольных инстанций", — отметил Семак.
Напомним, Малком и Клаудиньо были вызваны в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Однако вскоре они получили сообщение от "Зенита" с призывом вернуться обратно из-за коронавирусных ограничений в Англии. В результате бразильская федерация футбола подала жалобу в FIFA. По итогам там приняли решение дисквалифицировать двух игроков "Зенита" на ближайшие игры против "Ахмата" и "Челси".
Комментариев: 0