Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак в интервью пресс-службе сине-бело-голубых прокомментировал решение ФИФА дисквалифицировать Малкома и Клаудиньо, в результате чего они пропустят матч Лиги чемпионов против "Челси".

"Это абсолютно абсурдная ситуация, связанная с коронавирусным временем. Это ненормально, когда клуб при любых раскладах не может рассчитывать на трёх основных футболистов и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Конечно, это странное решение со стороны всех футбольных инстанций", — отметил Семак.