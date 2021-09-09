На стартовый матч "Спартака" в Лиге Европы пустят не более трёх тысяч зрителей

Два ближайших домашних матча московского "Спартака" смогут посетить не более трёх тысяч зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Матч седьмого тура чемпионата России против подмосковных "Химок" состоится в субботу, 11 сентября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. Стартовую встречу с польской "Легией" красно-белые проведут в среду, 15 сентября. Матч на "Открытие-арене" начнётся в 17:30 по московскому времени.

"Разрешённое количество зрителей на "Химки" и "Легию" остаётся прежним — до 3000. Роспотребнадзор не разрешил увеличить квоту. Но и сокращать пока не стал", — цитирует "Чемпионат" представителя "Спартака".