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"Будет лечиться в Германии": В "Локомотиве" рассказали о состоянии здоровья травмированного Антона Миранчука

25-летний футболист в январе повредил сухожилие. Травма была диагностирована летом.

9 сентября, 13:04
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук находится на лечении в Германии, где прошёл полное обследование в связи с полученной в январе травмой сухожилия. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

"Данная травма была диагностирована новым медицинским штабом ФК "Локомотив" летом текущего года, после чего было принято решение отправить футболиста на обследование в Германию для подтверждения диагноза и выбора тактики лечения. По результатам обследования принято совместное решение, что Миранчук пройдёт курс консервативного лечения в немецкой клинике", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

По завершении курса лечения Миранчук пройдёт в Германии контрольное обследование. После этого "Локомотив" примет решение о дальнейшей программе восстановления.

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Ранее СМИ сообщали, что Антон Миранчук из-за частичного разрыва сухожилия и воспаления может пропустить до полугода.

Полузащитник выступает за основную команду железнодорожников с 2013 года. В составе "Локомотива" он провёл 140 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 21 результативную передачу. В 19 играх за сборную России Миранчук отличился трижды.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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