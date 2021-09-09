Двойные стандарты: Почему ключевых футболистов "Зенита" отстранили перед матчем Лиги чемпионов Из-за несправедливой дисквалификации в матче против лондонского "Челси" не смогут сыграть Малком и Клаудиньо. Также ковидные ограничения не позволят выйти на поле Вильмару Барриосу. 9 сентября, 13:17 Фото © ФК "Зенит"

Коронавирус коренным образом изменил жизнь всей планеты. Хорошенько досталось и миру футбола. Из-за пандемии пришлось переносить чемпионат Европы и Кубок Америки, а также проводить матчи без зрителей. Эти меры казались неизбежными, и жаловаться на них было бессмысленно. Но то, что происходит сейчас в связи ковидными ограничениями, уже выходит за рамки разумного. В результате пострадал и наш чемпион — петербургский "Зенит".

Форменное безобразие в Южной Америке

Сделаем небольшое отступление, чтобы понять, до какого абсурда можно дойти, пытаясь исполнить все существующие правила. Вот накануне ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Бразильской конфедерации футбола (CBF) и Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Это связано с громким скандалом на отборочном матче чемпионата мира 2022 года между сборными двух стран, который был приостановлен. Напомним, встреча на стадионе "Арена Коринтианс" была остановлена на седьмой минуте после того, как на поле вышли представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции.

Оказалось, что в стартовый состав сборной Аргентины попали четыре футболиста английских клубов, которые обманным путём избежали прохождения 14-дневного карантина. Правда, не очень понятно, как бразильские организаторы матча допустили выход на поле Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндии, Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро. Ведь абсолютно всё было в их руках. Что теперь будет с матчем сборных Бразилии и Аргентины и станут ли его вообще доигрывать — пока не известно.

Что случилось с футболистами "Зенита"

Но вернёмся к нашим реалиям. На этой неделе ФИФА дисквалифицировала футболистов "Зенита" Малкома и Клаудиньо. Из-за того что петербургский клуб не разрешил им принять участие в отборочных матчах чемпионата мира в составе сборной Бразилии, игроки до 14 сентября отстранены от официальных матчей. 11 сентября они не примут участие в домашней встрече седьмого тура чемпионата России с грозненским "Ахматом", а 14-го числа будут вынуждены пропустить стартовую встречу группового этапа Лиги чемпионов в Лондоне против "Челси". Также с высокой долей вероятности обе игры пропустит и Вильмар Барриос — пожалуй, лучший опорник чемпионата России. Он до сих пор находится в расположении сборной Колумбии.

Малком, Клаудиньо и Барриос покинули Санкт-Петербург 27 августа, получив вызов в свои национальные сборные. А уже вечером того же дня УЕФА опубликовал календарь группового этапа Лиги чемпионов. "Зениту" выпало стартовать 14 сентября выездным матчем с "Челси". Стало очевидно, что, если не принять срочные меры, всем трём ключевым игрокам "Зенита" придётся пропустить важнейшую встречу в Лондоне. Дело в том, что отборочные матчи в Южной Америке завершатся только утром 10 сентября по московскому времени, и по прилёте в Великобританию футболисты никак не успеют отбыть десятидневный карантин. Отметим, что подобные меры введены на Туманном Альбине для всех прибывающих из так называемой красной зоны, в которую входят все страны Южной Америки.

"Зенит" в срочном порядке обратился в ФИФА и УЕФА с просьбой гарантировать Малкому, Клаудиньо и Барриосу участие в матче против "Челси". Не дождавшись ответа, петербургский клуб попросил всех трёх футболистов вернуться в Санкт-Петербург, уведомив об этом футбольные федерации Колумбии и Бразилии. 1 сентября Малком и Клаудиньо вылетели в Россию, организовать чартер для Барриоса, который на тот момент находился в высокогорном боливийском Ла-Пасе, к сожалению, не удалось.

— Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных. Так как из-за карантинных мер Великобритании в отношении стран, находящихся в красной зоне в связи с ситуацией с CoViD-19, их участие в матче было под угрозой, — объяснил ситуацию генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Вильмар Барриос. Фото © ФК "Зенит"

Неадекватно жёсткая реакция бразильской стороны

В Бразилии в ответ на возвращение Малкома и Клаудиньо в Санкт-Петербург собрали все необходимые документы и подали жалобу в ФИФА. Обиженные южноамериканцы решили идти до конца и добиваться дисквалификации обоих игроков. Они настаивали на том, чтобы Международная федерация применила против "Зенита" стандартные санкции, предусмотренные за отказ отпустить игроков в национальную команду. Речь идёт об отстранении футболистов от участия в официальных матчах до окончания перерыва на игры сборных плюс ещё на пять дней. Так и получилось.

Что касается Барриоса, то его участие в матчах против "Ахмата" и "Челси" практически исключено, хоть игрока никто и не дисквалифицировал. Сами посудите, матч сборных Колумбии и Чили завершится только утром 10 сентября по московскому времени. Прилететь в Санкт-Петербург к 11-му числу футболист, наверное, успеет, но времени на отдых после тяжелейшего трансатлантического перелёта у него просто не будет. Против "Челси" 14 сентября полузащитник уж точно не сыграет из-за ковидных ограничений.

"Зенит" бескорыстно помогал бразильской конфедерации, но получил удар в спину

Давайте вспомним, что за последнее время "Зенит" несколько раз шёл навстречу бразильской стороне. В июле петербургский клуб разрешил Малкому поехать на Олимпиаду, хотя эти соревнования не входят в обязательный список ФИФА, и одного из своих лидеров вполне можно было не пускать в Японию. В итоге же полузащитник принёс сборной Бразилии золотые медали, забив победный гол в дополнительное время финального матча с Испанией (2:1). И где благодарность?

Мало того, "Зенит" мог и сейчас не отпускать Малкома на отборочные матчи ЧМ-2022. По правилам национальная федерация должна уведомить клубы о вызове игрока как минимум за 15 дней до начала периода международных матчей. Бразильцы же пригласили Малкома значительно позже — после того, как своих игроков отказались отпускать некоторые английские клубы.

Вызывает как минимум недоумение и ситуация с полузащитником "Эвертона" Ришарлисоном. Летом английский клуб отпустил бразильского футболиста на Олимпиаду, но затем запретил ему участие в сентябрьских отборочных матчах. Тем не менее Бразильская конфедерация футбола попросила ФИФА не наказывать "Эвертон", признав существенный вклад хавбека в завоевание золотых медалей в Токио. Спрашивается, а как же Малком? О его вкладе благополучно забыли или в дело вмешались какие-то неспортивные (возможно, политические) факторы? В любом случае налицо яркий пример применения двойных стандартов.

Справедливости ради нужно признать, что ФИФА дисквалифицировала не только футболистов "Зенита". Наказание также коснулось восьмерых бразильских игроков, которых не отпустили в сборную английские клубы. Ближайшие матчи в чемпионате Англии и Лиге чемпионов пропустят Эдерсон и Габриэл Жезус из "Манчестер Сити", Алиссон, Роберто Фирмино и Фабиньо из "Ливерпуля", а также Тиаго Силва ("Челси"), Фред ("Манчестер Юнайтед") и Рафинья ("Лидс"). Получается, что и лондонский клуб перед матчем с "Зенитом" несёт потери. Впрочем, без Силвы "Челси" в нынешнем сезоне уже прекрасно обходился, а вот петербуржцам без трёх южноамериканцев будет очень тяжело.

Клаудиньо и Малком (слева направо). Фото © ФК "Зенит"

"Зенит" пытается бороться, но шансов практически нет

В петербургском клубе крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Клуб находится в тесном контакте с ФИФА, УЕФА и РФС, но пока выхода из непростой ситуации не видно.

— На данный момент никаких чётких разъяснений мы не получили и видим реальную угрозу нарушения спортивного принципа, поскольку несколько команд, участвующих в еврокубках, были априори поставлены перед необходимостью отозвать или не пускать своих игроков в национальную сборную Бразилии. Мы считаем, что футбол должен быть на первом месте и все национальные команды, клубы и их футболисты должны находиться в равных условиях, — отметил пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко.

Прокомментировал последние события и сам Малком. По его словам, из-за введения в Великобритании длительного карантина для всех прибывающих из Южной Америки многие игроки оказались отстранены от футбольной деятельности.

— Мы фактически отлучены от футбола и лишены возможности помочь своим командам в решении их турнирных задач. Это касается и сборной, и клубов. И это ненормальная ситуация. И никто ни клубам, ни федерациям, ни игрокам, ни болельщикам не может ничего толком объяснить. Мы хотим играть и помогать своей команде в Лиге чемпионов — клубу, с которым у нас трудовой контракт, — подчеркнул полузащитник.

Спортивный юрист Михаил Прокопец утверждает, что у "Зенита" нет шансов оспорить дисквалификацию Малкома и Клаудиньо. По его словам, петербургский клуб нарушил формальные правила, ведь запретить игрокам участие в матчах сборных можно только из-за травм. В данном случае никаких повреждений не было.

— У "Зенита" нет шансов обжаловать решение ФИФА, потому что клуб нарушил это правило. Да и если они будут пытаться, на это уйдёт много времени, гораздо больше, чем пять дней. Ситуация, безусловно, конфликтная, и отношения с федерацией футбола точно пострадали, — сказал Прокопец.

В целом можно сделать вывод, что "Зенит" пострадал из-за очередного столкновения политики и футбола. Ситуация явно нездоровая, и с ней срочно надо что-то делать. Правда, совершенно непонятно, как решать подобные конфликты в будущем. В том, что скандал может повториться, сомневаться не приходится. Коронавирус, если и отступает, то крайне медленно, а в футбол хочется играть всем.

Авторы Роман Фейгин