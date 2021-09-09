Терапевт рассказал, как защитить ребёнка от ОРВИ в начале учебного года

Врач-терапевт и консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" Павел Прокин рассказал Лайфу, что нужно делать, чтобы уберечь ребёнка от ОРВИ в начале учебного года.

По словам доктора, сезонное заболевание ОРВИ в детском коллективе после каникул — это закономерность. При общении происходит обмен инфекцией, и заражаются в основном дети со слабым к "чужим" микроорганизмам иммунитетом, сказал Прокин.

"Если коллектив стабилен, то через какое-то время, примерно 2–4 месяца, все обменяются инфекцией, переболеют и получат в определённой степени устойчивый иммунитет к "своим", то есть внутри коллектива, микроорганизмам. Но предотвратить ОРВИ на 100% практически нельзя", — сказал терапевт.

Однако для снижения частоты и тяжести заболеваний необходимо закаливание, полноценное питание, богатое витаминами и белком, а также поддержание спокойной, доброжелательной обстановки в семье и учебном заведении, так как хронический стресс и чувство страха угнетают иммунитет. Родителям важно помнить, что летом организм ребёнка необходимо "пополнять" витаминами D и C. Нельзя забывать и о соблюдении гигиены после возвращения из школы — мытьё рук, лица, промывание носа, горла.

Для профилактики бактериальных инфекций можно использовать препараты из группы бактериальных лизатов, например: "ИРС-19", "бронхо-мунал", "исмиген", "бронхо-ваксом", "имудон". К вирусным инфекциям это не относится, уточнил врач. По его словам перечисленные препараты лучше принимать заранее, когда ещё нет симптомов заболевания. Прокин напомнил, что нужно проводить вакцинацию от "управляемых" инфекций — это грипп, пневмококк, гемофильная палочка.