В российском регионе отменили требование о вакцинации 80% сотрудников определённых сфер

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко своим постановлением отменил требование об обязательной вакцинации от коронавируса 80% сотрудников ряда отраслей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Александр Дрозденко подписал новое "антиковидное" постановление. Отменено требование о вакцинации 80% сотрудников ряда отраслей. Вместо этого всем работодателям рекомендовано принять необходимые меры для вакцинации", — говорится в сообщении.

Напомним, что документ о вакцинации не менее 80% работников сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, торговли и транспорта был подписан местным губернатором ещё в июне. По состоянию на 9 сентября, в Ленобласти сделали прививки 537 359 человек. За последние сутки в России выявлено 18 380 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 180 новых заболевших приходятся на Ленинградскую область.