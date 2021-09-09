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В российском регионе отменили требование о вакцинации 80% сотрудников определённых сфер

Речь идёт о работниках образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, торговли и транспорта. Обязательный порог по вакцинации действовал для них с июня.

9 сентября, 13:19

Фото © Pexels

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко своим постановлением отменил требование об обязательной вакцинации от коронавируса 80% сотрудников ряда отраслей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Александр Дрозденко подписал новое "антиковидное" постановление. Отменено требование о вакцинации 80% сотрудников ряда отраслей. Вместо этого всем работодателям рекомендовано принять необходимые меры для вакцинации", говорится в сообщении.

Напомним, что документ о вакцинации не менее 80% работников сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, торговли и транспорта был подписан местным губернатором ещё в июне. По состоянию на 9 сентября, в Ленобласти сделали прививки 537 359 человек. За последние сутки в России выявлено 18 380 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 180 новых заболевших приходятся на Ленинградскую область.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что оба компонента вакцины от коронавируса получило 39 миллионов жителей России. При этом она отметила, что первым компонентом привилось 46 миллионов граждан. Также Лайф писал о том, что Росздравнадзор не выявил проблем с безопасностью вакцин от ковида. По данным главы ведомства, зафиксированные нежелательные реакции после прививки и их частота не выходят за рамки инструкции по медицинскому применению.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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