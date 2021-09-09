Путин рассказал о причинах нового витка кризиса в Афганистане
Глава государства подчеркнул, что виновники дестабилизации "ретировались, бросив своих подопечных на произвол судьбы".
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Сложившаяся в последний месяц ситуация в Афганистане была вызвана попытками установить там иностранные ценности извне, игнорируя исторические особенности страны и традиции её жителей. Об этом в ходе онлайн-саммита БРИКС заявил президент России Владимир Путин.
"Я не раз заявлял о том, что новый виток кризиса в Афганистане вызван безответственными попытками установить там иностранные ценности извне и построить там так называемые демократические структуры с помощью моделей и методов социального и политического строительства, которые игнорируют исторические особенности, а также традиции, которым следовали люди", — сказал Путин.
По его словам, подобные попытки, как и в этом случае, всегда оборачиваются дестабилизацией и хаосом. Президент добавил, что авторы экспериментов на афганской земле в конечном итоге "ретировались, бросив своих подопечных на произвол судьбы". Теперь же расхлёбывать последствия их действий приходится всему мировому сообществу, подчеркнул Путин.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода американских войск из исламской республики. В столице Афганистана началась паника, люди любой ценой пытались бежать из страны. Некоторые из таких попыток закончились трагедией. Теперь всё мировое сообщество следит за тем, как развиваются события в государстве, где власть захватили боевики. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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