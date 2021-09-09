Лавров назвал шизофренией призывы Киева к встрече в "нормандском формате"

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал внешнеполитической шизофренией призывы Киева к немедленной встрече в "нормандском формате" в условиях отказа от соблюдения Минских договорённостей. Об этом российский министр заявил на пресс-конференции.

Как заметил Лавров, "нормандский формат" должен выполнять работу, которая ему поручена лидерами четырёх государств. Это означает создание условий для конкретного выполнения Минских договорённостей, во всей их полноте и последовательности.

"И когда украинская сторона устами своего министра иностранных дел призывает скорее встретиться в "нормандском формате", а параллельно другие члены украинского руководства заявляют, что не будут эти договорённости выполнять, такое раздвоение сознания, внешнеполитическая шизофрения наблюдается", — подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел также отметил, что на Украине принимаются законы, которые "ставят крест" на Минских договорённостях. По словам дипломата, по-другому охарактеризовать запрет на использование русского языка нельзя. Он добавил, что это относится и к закону, обсуждающемуся в Верховной раде, который касается амнистий, особого статуса Донбасса и специальной процедуры организации там выборов.

"Как только мы зафиксируем чётко и недвусмысленно, что "нормандский формат" будет дальше заниматься ни чем иным, кроме выполнения Минских договорённостей, а не попыткой их переписывать или втягивать другие страны, едва ли имеет смысл собираться", — добавил Лавров.