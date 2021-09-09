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Лавров назвал шизофренией призывы Киева к встрече в "нормандском формате"

Министр подчеркнул, что встреча подразумевает создание условий для конкретного выполнения Минских договорённостей.

9 сентября, 13:05
<p>Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MIDRussia/photos/a.265191980246917/3729572050475542/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Facebook / МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал внешнеполитической шизофренией призывы Киева к немедленной встрече в "нормандском формате" в условиях отказа от соблюдения Минских договорённостей. Об этом российский министр заявил на пресс-конференции.

Как заметил Лавров, "нормандский формат" должен выполнять работу, которая ему поручена лидерами четырёх государств. Это означает создание условий для конкретного выполнения Минских договорённостей, во всей их полноте и последовательности.

"И когда украинская сторона устами своего министра иностранных дел призывает скорее встретиться в "нормандском формате", а параллельно другие члены украинского руководства заявляют, что не будут эти договорённости выполнять, такое раздвоение сознания, внешнеполитическая шизофрения наблюдается", — подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел также отметил, что на Украине принимаются законы, которые "ставят крест" на Минских договорённостях. По словам дипломата, по-другому охарактеризовать запрет на использование русского языка нельзя. Он добавил, что это относится и к закону, обсуждающемуся в Верховной раде, который касается амнистий, особого статуса Донбасса и специальной процедуры организации там выборов.

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"Как только мы зафиксируем чётко и недвусмысленно, что "нормандский формат" будет дальше заниматься ни чем иным, кроме выполнения Минских договорённостей, а не попыткой их переписывать или втягивать другие страны, едва ли имеет смысл собираться", — добавил Лавров.

Ранее стало известно о желании Киева обсудить тему газа в "нормандском формате". 8 сентября по инициативе Германии состоялась видеоконференция политсоветников "нормандского формата", на которой по настоянию Берлина обсуждалась возможность проведения саммита до конца года.

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Авторы
Ирина Фальке
Ирина Фальке

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