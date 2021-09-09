В Депздраве заявили об отсутствии роста госпитализаций больных с ковидом в Москве

В Москве уже довольно продолжительный промежуток времени не наблюдается роста госпитализаций пациентов с коронавирусом, заявил руководитель столичного Депздрава Алексей Хрипун. По его словам, нет в городе и роста заболеваемости.

"Роста заболеваемости сейчас нет. Мы не видим никаких признаков и [роста] заболеваемости. И уровня госпитализации. Причём не видим достаточно продолжительный период времени", — сказал он, выступая на Форуме социальных инноваций регионов.