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В Депздраве заявили об отсутствии роста госпитализаций больных с ковидом в Москве

При этом ранее там подчеркнули, что вероятность начала новой волны пандемии в столице остаётся высокой.

9 сентября, 12:57
<p>Фото © ТАСС / Смирнов Владимир</p>

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

В Москве уже довольно продолжительный промежуток времени не наблюдается роста госпитализаций пациентов с коронавирусом, заявил руководитель столичного Депздрава Алексей Хрипун. По его словам, нет в городе и роста заболеваемости.

"Роста заболеваемости сейчас нет. Мы не видим никаких признаков и [роста] заболеваемости. И уровня госпитализации. Причём не видим достаточно продолжительный период времени", — сказал он, выступая на Форуме социальных инноваций регионов.

В Москве от коронавируса привилось более 4,8 миллиона человек

В Москве от коронавируса привилось более 4,8 миллиона человек

Также в рамках форума Алексей Хрипун назвал очень высокой вероятность развития новой волны пандемии коронавируса в Москве, которая может накрыть столицу этой осенью.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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