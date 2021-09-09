Россиян предупредили об эпидемии гриппа и вероятности нового локдауна

При этом медики особенно опасаются случаев, когда пациент одновременно болеет и гриппом, и ковидом.

Россию может ждать в сезоне 2021–2022 г. эпидемия гриппа, из-за которой в стране придётся вводить локдаун. Такое мнение высказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Не берусь прогнозировать, будет ли это новая пандемия по типу гонконгского гриппа 1968 года (был вызван штаммом H3N2 вируса гриппа A. — Прим. Лайфа) или обычная сезонная эпидемия, но люди будут болеть много и тяжело. Два года в России почти не было гриппа, и иммунная система отвыкла", — сказал он в беседе с Ura.ru.

При этом главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО (Уральский федеральный округ) доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что, по данным Роспотребнадзора, в стране уже обнаружен свиной грипп, поэтому сейчас началась активная вакцинация детей и взрослых. Он пояснил, что особую опасность представляет пересечение в организме человека вирусов гриппа и ковида. Это связано с разницей в необходимом при этих заболеваниях лечении.

"При тяжёлых формах коронавируса нужно подавлять иммунный ответ, чтобы уменьшить поражение лёгких. А при гриппе всё наоборот, так как инфекция подавляет иммунную систему, поэтому при лечении в большей степени применяются иммуностимуляторы", — уточнил врач.