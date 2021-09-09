Россиян предупредили об эпидемии гриппа и вероятности нового локдауна
При этом медики особенно опасаются случаев, когда пациент одновременно болеет и гриппом, и ковидом.
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Россию может ждать в сезоне 2021–2022 г. эпидемия гриппа, из-за которой в стране придётся вводить локдаун. Такое мнение высказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Не берусь прогнозировать, будет ли это новая пандемия по типу гонконгского гриппа 1968 года (был вызван штаммом H3N2 вируса гриппа A. — Прим. Лайфа) или обычная сезонная эпидемия, но люди будут болеть много и тяжело. Два года в России почти не было гриппа, и иммунная система отвыкла", — сказал он в беседе с Ura.ru.
При этом главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО (Уральский федеральный округ) доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что, по данным Роспотребнадзора, в стране уже обнаружен свиной грипп, поэтому сейчас началась активная вакцинация детей и взрослых. Он пояснил, что особую опасность представляет пересечение в организме человека вирусов гриппа и ковида. Это связано с разницей в необходимом при этих заболеваниях лечении.
"При тяжёлых формах коронавируса нужно подавлять иммунный ответ, чтобы уменьшить поражение лёгких. А при гриппе всё наоборот, так как инфекция подавляет иммунную систему, поэтому при лечении в большей степени применяются иммуностимуляторы", — уточнил врач.
А ранее главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал, когда в Россию придёт четвёртая волна коронавируса. По его словам, ситуация осложняется совпадением определённых факторов, в том числе массового возвращения из отпусков и начала учебного года. Он добавил, что единственный эффективный способ "научиться жить" с коронавирусом — вакцинироваться.
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