В Кузбассе простились с двумя школьницами, которых нашли убитыми в заброшенном доме

В Киселёвске состоялась церемония прощания с двумя десятилетними девочками, которых жестоко убил 41-летний Виктор Пестерников. Тела школьниц нашли спустя день после исчезновения в заброшенном доме.

Отпевание прошло в Петропавловской крепости. Погибших пришли проводить одноклассники девочек и жители города, которых потрясла трагедия. Церемонии прощания прошли с разрывом в час, погибшие будут похоронены в разных частях города. Одну из девочек предадут земле рядом с её отцом.