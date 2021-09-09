В Кузбассе простились с двумя школьницами, которых нашли убитыми в заброшенном доме
Проводить девочек в последний путь пришли одноклассники и жители города, которых потрясла жестокая расправа.
Видео © На Кузбассе простились с двумя школьницами, убитыми педофилом
В Киселёвске состоялась церемония прощания с двумя десятилетними девочками, которых жестоко убил 41-летний Виктор Пестерников. Тела школьниц нашли спустя день после исчезновения в заброшенном доме.
Отпевание прошло в Петропавловской крепости. Погибших пришли проводить одноклассники девочек и жители города, которых потрясла трагедия. Церемонии прощания прошли с разрывом в час, погибшие будут похоронены в разных частях города. Одну из девочек предадут земле рядом с её отцом.
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Напомним, 7 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области были найдены мёртвыми две 10-летние школьницы. Девочки ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с мужчиной в магазине — он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Подозреваемого задержали в течение суток. Мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц, а тела оставил в заброшенном доме.
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