"Единая Россия" законодательно обеспечит модернизацию почтовых отделений

"Единая Россия" в новом созыве Госдумы заложит в бюджете средства для модернизации отделений Почты России. Об этом во время визита в новый логистический терминал компании в Самаре сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"В народной программе "Единой России" отдельной строчкой записано развитие Почты России, её региональных сельских отделений. Наша задача — чтобы фракция после выборов при формировании бюджета на 2022-й и плановый период 2023–2024 годов эти планы подкрепила и защитила отдельной строчкой в федеральном бюджете", — отметил он.

По словам Турчака, сельские отделения Почты России играют значительную роль в жизни людей, поэтому их необходимо развивать и насыщать новыми сервисами и функциями, в том числе в области телемедицины и соцзащиты.

"Мы понимаем, что вот такое типовое почтовое отделение на сельской территории — это центр жизни. Люди приходят сюда не только за получением почтовых сервисов — это ещё и место встречи, общения, коммуникации. А с учётом тех сервисов, которые вы внедряете через почтальонов — и с точки зрения телемедицины, диспансеризации сельского населения, — это очень важно", — указал секретарь генсовета единороссов.

Напомним, что предложение партии власти о расширении возможностей Почты России на селе президент Владимир Путин поддержал на встрече с активом единороссов 22 августа. Инициатива также вошла в предложения съезда "Единой России". Глава государства поручил предусмотреть ресурсы на обновление почтовых отделений, чтобы они могли оказывать услуги, необходимые людям.