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Белоруссия временно приостановила прокачку российской нефти в Европу

Отмечается, что пауза связана с приёмом топлива по трубопроводу Одесса — Броды.

9 сентября, 11:11
<p>Фото © ТАСС / Михаил Дышлюк </p>

Фото © ТАСС / Михаил Дышлюк

Белорусский промышленный концерн "Белнефтехим" временно приостановил прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии. Официальный представитель "Транснефти" Игорь Дёмин уточнил причины паузы.

"До 13 сентября "Белнефтехим" остановил прокачку по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив её в реверс из-за приёма партии нефти по нефтепроводу Одесса — Броды на территорию Белоруссии", — сказал Дёмин ТАСС.

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Нефтепровод "Дружба" является основным маршрутом поставок российской нефти в Белоруссию и последующего её транзита в европейские страны. Магистраль берёт начало в Самарской области, а после Брянска делится на две части, проходя через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.

Ранее глава "ЛУКойла" допустил, что подорожание нефти более чем до 100 долларов за баррель может спровоцировать обрушение рынка.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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