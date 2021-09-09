Белоруссия временно приостановила прокачку российской нефти в Европу
Отмечается, что пауза связана с приёмом топлива по трубопроводу Одесса — Броды.
Фото © ТАСС / Михаил Дышлюк
Белорусский промышленный концерн "Белнефтехим" временно приостановил прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии. Официальный представитель "Транснефти" Игорь Дёмин уточнил причины паузы.
"До 13 сентября "Белнефтехим" остановил прокачку по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив её в реверс из-за приёма партии нефти по нефтепроводу Одесса — Броды на территорию Белоруссии", — сказал Дёмин ТАСС.
Нефтепровод "Дружба" является основным маршрутом поставок российской нефти в Белоруссию и последующего её транзита в европейские страны. Магистраль берёт начало в Самарской области, а после Брянска делится на две части, проходя через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.
Ранее глава "ЛУКойла" допустил, что подорожание нефти более чем до 100 долларов за баррель может спровоцировать обрушение рынка.
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