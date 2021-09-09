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В Забайкалье задержали мужчину, который чуть не застрелил полицейского

Стража порядка спасло то, что при попадании пули в грудь в кармане у него были жетон и документы, где она и застряла.

9 сентября, 11:05
<p>Подозреваемый в нападении на сотрудника полиции. Фото © СУ СКР по Забайкальскому краю</p>

Подозреваемый в нападении на сотрудника полиции. Фото © СУ СКР по Забайкальскому краю

Сотрудники правоохранительных органов в Забайкальском крае задержали 38-летнего Евгения Лукьянова, который ранил отца, а потом попытался застрелить полицейского. Как сообщил Лайфу источник, мужчина находится в отделении и утверждает, что был пьян и якобы ничего не помнит.

Инцидент произошёл в селе Смоленка, откуда поступил сигнал о том, что местного 50-летнего жителя ранили в ягодицы. Приехав на место, к полицейскому подошёл вооружённый Лукьянов и, угрожая убийством, наставил на него пистолет. Полицейский Олег Жаркий попытался отобрать у него оружие, и Лукьянов во время борьбы выстрелил. Он прострелил Жаркому руку и попал в грудь. Жизнь полицейского спасли жетон и документы, в которых застряла пуля.

Россиянин застрелил дочь и ранил экс-супругу за отказ ухаживать за ним

Россиянин застрелил дочь и ранил экс-супругу за отказ ухаживать за ним

А ранее Лайф рассказывал, как под Тулой пьяный сельчанин застрелил двухлетнюю девочку и ранил её мать. Убийца является соседом жертв. По словам сельчан, перед этим он сидел и выпивал, ему вдруг что-то не понравилось, он сходил за ружьём и открыл огонь.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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