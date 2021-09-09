В Забайкалье задержали мужчину, который чуть не застрелил полицейского

Сотрудники правоохранительных органов в Забайкальском крае задержали 38-летнего Евгения Лукьянова, который ранил отца, а потом попытался застрелить полицейского. Как сообщил Лайфу источник, мужчина находится в отделении и утверждает, что был пьян и якобы ничего не помнит.

Инцидент произошёл в селе Смоленка, откуда поступил сигнал о том, что местного 50-летнего жителя ранили в ягодицы. Приехав на место, к полицейскому подошёл вооружённый Лукьянов и, угрожая убийством, наставил на него пистолет. Полицейский Олег Жаркий попытался отобрать у него оружие, и Лукьянов во время борьбы выстрелил. Он прострелил Жаркому руку и попал в грудь. Жизнь полицейского спасли жетон и документы, в которых застряла пуля.