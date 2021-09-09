Мошенники развели москвича на 8 млн и попытались выманить ещё 1,5 млн на подкуп второй жертвы обмана

Телефонные мошенники развели 53-летнего жителя Южного округа Москвы на восемь миллионов рублей, а затем попытались выманить у него ещё полтора миллиона на подкуп второй жертвы обмана. Подробности запутанной схемы сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его словам, за деньги доверчивого москвича злоумышленники хотели убедить забрать против них заявление из полиции. Жалобу подала дочь пожилого мужчины из ТиНАО, которого они обманули на 900 тысяч рублей. Мошенники узнали о заявлении в полицию и начали просить женщину забрать его, пообещав возместить ущерб. Параллельно злоумышленники позвонили 53-летнему мужчине, у которого уже обманом украли восемь миллионов рублей, и сказали, что его персональные данные в опасности и нужно передать некоему адресату через доставку "Яндекс.Такси" ещё полтора миллиона рублей.

Тогда второй потерпевший заподозрил неладное и отправился в полицию, где ему сказали следовать указаниям мошенников. Злоумышленники вызвали такси по адресу места жительства мужчины, а дочери первой жертвы позвонили и сказали, что к ней подъедет белая машина KIA Rio и на сиденье будет пакет с деньгами. Когда такси подъехало к дому второго мужчины, в машину сели полицейские и отправились по адресу, который был указан в таксометре.

Полицейские думали, что по назначенному адресу найдут посредника, который выведет их на организаторов, но в конечной точке их встретила дочь первого потерпевшего. Сам таксист пояснил полицейским, что ему просто пришёл заказ с указанием, что нужно будет передать пакет женщине. По данному факту проводится проверка, злоумышленников ищут.