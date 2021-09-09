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В Ногинске из-под завалов извлекли тело последнего, седьмого погибшего при взрыве газа

Под обломками на месте трагедии больше не осталось людей, сообщили в региональном МЧС.

9 сентября, 10:41

Фото © LIFE

В Ногинске спасатели извлекли тело седьмого погибшего из-под завалов жилого дома, повреждённого в результате взрыва газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Сотрудники МЧС извлекли тело девушки. Под завалами больше не осталось людей.

Архитектор рассказал, насколько безопасен будет разрушенный взрывом дом в Ногинске после восстановления

Архитектор рассказал, насколько безопасен будет разрушенный взрывом дом в Ногинске после восстановления

Напомним, что взрыв в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября в 6:53 по адресу ул. 28 Июня, дом 9А. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже, в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал списки пострадавших и погибших.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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