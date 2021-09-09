"Проститутка, я тебе переломаю всё": В Москве пьяный помощник прокурора избил таксиста и угрожал ему расправой
По словам водителя, в итоге спутники правоохранителя предложили "кинуть" водителя на деньги, но тот "сжалился" и заплатил 483 рубля, ведь "бедолаге и так досталось".
В Москве пьяный помощник прокурора избил таксиста и угрожал расправой. Видео © LIFE
В Москве пьяный помощник прокурора Черёмушкинской межрайонной прокуратуры Салан Носонов избил таксиста, который отказывался везти его и его пьяных друзей, и угрожал ему расправой. О происшествии рассказал Лайфу сам пострадавший.
По словам таксиста, он приехал на заказ, но остановился в 30 метрах от адреса, так как там стоял знак, запрещающий остановку. Пассажиры были крайне недовольны тем, что автомобиль не подъехал прямо к ним.
"Сразу возмущения пошли, матом начали орать. Один из его друзей сел в машину и сказал мне: "Ты с ним не шути, он из прокуратуры". Потом сел он и начал угрожать мне, говорить: "Ты знаешь, кто я такой? Я тебе сейчас лицо сломаю!" Достал прокурорскую корочку. Я очень испугался", — вспоминает молодой человек.
Буйный пассажир не принял отказ таксиста и начал бить его по лицу со словами "Проститутка, я тебе сейчас переломаю всё". В итоге молодому человеку пришлось согласиться и отвезти пьяных мужчин к месту назначения. Он отметил, что во время поездки один из пассажиров предложил "кинуть" водителя на деньги, но тот решил сжалиться и заплатить 483 рубля, ведь "бедолаге и так досталось". После произошедшего водитель написал заявление в полицию.
По данным источника Лайфва, один из пассажиров рассказал правоохранителям, что таксист не доехал до точки десять метров, и компания попросила его подъехать ближе, но он отказался, из-за чего и произошла перепалка. Из-за алкогольного опьянения участник конфликта непреднамеренно распустил руки. В данный момент проводится проверка, Салана Носонова начальство уже вызвало к себе.
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