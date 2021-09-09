"Проститутка, я тебе переломаю всё": В Москве пьяный помощник прокурора избил таксиста и угрожал ему расправой

По словам водителя, в итоге спутники правоохранителя предложили "кинуть" водителя на деньги, но тот "сжалился" и заплатил 483 рубля, ведь "бедолаге и так досталось".