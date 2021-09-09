Попова рассказала, когда появится ПЦР-тест для выявления опасного вируса Нипах
По словам главы Роспотребнадзора, его разрабатывают неспешно, так как риска распространения этого заболевания в РФ сегодня нет.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
В течение следующей недели будет готов тест для выявления опасного вируса Нипах, который ранее обнаружили в Индии. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.
"Буквально днями прошла информация о вирусе Нипах в Индии, и в течение следующей недели, коллеги доложили, у них будет готов ПЦР-тест для того, чтобы его выявлять", — цитирует её ТАСС.
Впервые Нипах выявили в 1998 году в Малайзии. А в конце июня 2021 года этот смертельно опасный для людей вирус обнаружили у летучих мышей в Индии. Инфекция вызывает воспаление мозга и тяжёлые респираторные заболевания и передаётся тем, кто употреблял в пищу фрукты, где оказалась слюна заражённого животного. Сейчас в мире нет ни лекарства, ни вакцины от этой болезни.
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