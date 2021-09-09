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В Иркутской области ищут брата и сестру, которые подожгли авто с шестилетней девочкой

Мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью иномарку и поджёг её, а затем умчался на машине, за рулём которой была его родственница.

9 сентября, 10:23

В Иркутской области в федеральный розыск объявлены мужчина и женщина, причастные к поджогу авто марки Mazda 6, в салоне которого находилась шестилетняя девочка. Инцидент произошёл в посёлке Маркова, на улице Верхняя, 1 возле частного детского сада, сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

Судя по кадрам с места событий, злоумышленники подъехали на автомобиле Nissan Qashqai серого цвета к парковке. Мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью стоящую там иномарку, где был ребёнок, после чего поджёг транспортное средство и скрылся с места происшествия. Девочка, увидев огонь, испугалась и выбежала из машины. Ребёнок не пострадал.

Личности поджигателей уже установлены: это жители города Иркутска — Маценко Ирина, 29 июня 1979 года рождения, в момент совершения преступления находившаяся за рулём автомобиля Nissan, и её брат Маценко Дмитрий, 14 марта 1968 года рождения. Возбуждены уголовные дела о покушении (часть 3 статьи 30 УК РФ) и убийстве лица, заведомо для виновных находящегося в беспомощном состоянии (часть 2 ст. 105 УК РФ).

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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