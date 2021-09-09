В Иркутской области ищут брата и сестру, которые подожгли авто с шестилетней девочкой
Мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью иномарку и поджёг её, а затем умчался на машине, за рулём которой была его родственница.
В Иркутской области в федеральный розыск объявлены мужчина и женщина, причастные к поджогу авто марки Mazda 6, в салоне которого находилась шестилетняя девочка. Инцидент произошёл в посёлке Маркова, на улице Верхняя, 1 возле частного детского сада, сообщили в СУ СК России по Иркутской области.
Судя по кадрам с места событий, злоумышленники подъехали на автомобиле Nissan Qashqai серого цвета к парковке. Мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью стоящую там иномарку, где был ребёнок, после чего поджёг транспортное средство и скрылся с места происшествия. Девочка, увидев огонь, испугалась и выбежала из машины. Ребёнок не пострадал.
Личности поджигателей уже установлены: это жители города Иркутска — Маценко Ирина, 29 июня 1979 года рождения, в момент совершения преступления находившаяся за рулём автомобиля Nissan, и её брат Маценко Дмитрий, 14 марта 1968 года рождения. Возбуждены уголовные дела о покушении (часть 3 статьи 30 УК РФ) и убийстве лица, заведомо для виновных находящегося в беспомощном состоянии (часть 2 ст. 105 УК РФ).
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге наркоман с судимостью поджёг двери здания районной администрации и попал на видео. Установлено, что мужчина состоит на учёте в специализированном учреждении. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства и пояснил, что к данному поступку его якобы подтолкнули "демоны".
Лента новостей
Киркоров за миллиард рублей купил московскую квартиру экс-президента Киргизии
сегодня в 10:16
Убитая горем мать упала в обморок после того, как тело её дочери извлекли из-под завалов дома в Ногинске
сегодня в 10:12
Песков заявил, что лидеры списка "Единой России" сами принимают решение о работе в ГД
сегодня в 10:04
Комментариев: 0