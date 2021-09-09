В Иркутской области ищут брата и сестру, которые подожгли авто с шестилетней девочкой

В Иркутской области в федеральный розыск объявлены мужчина и женщина, причастные к поджогу авто марки Mazda 6, в салоне которого находилась шестилетняя девочка. Инцидент произошёл в посёлке Маркова, на улице Верхняя, 1 возле частного детского сада, сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

Судя по кадрам с места событий, злоумышленники подъехали на автомобиле Nissan Qashqai серого цвета к парковке. Мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью стоящую там иномарку, где был ребёнок, после чего поджёг транспортное средство и скрылся с места происшествия. Девочка, увидев огонь, испугалась и выбежала из машины. Ребёнок не пострадал.