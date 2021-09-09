Песков заявил, что лидеры списка "Единой России" сами принимают решение о работе в ГД

Представитель Кремля напомнил, что процедура участия в парламентских выборах прописана в законе.

Решение об участии в работе Государственной думы — это личный выбор каждого из участников федеральной пятёрки списка кандидатов "Единой России" на выборах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ о том, что уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова уйдёт с должности детского омбудсмена на работу в нижнюю палату.

"Это личное решение тех, кто участвует в процессе. В данном случае вся процедура прописана в законе, и дальше это вопрос личного решения участников", — сказал Песков.