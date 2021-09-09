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Песков заявил, что лидеры списка "Единой России" сами принимают решение о работе в ГД

Представитель Кремля напомнил, что процедура участия в парламентских выборах прописана в законе.

9 сентября, 10:04
<p>Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin</p>

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin

Решение об участии в работе Государственной думы — это личный выбор каждого из участников федеральной пятёрки списка кандидатов "Единой России" на выборах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ о том, что уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова уйдёт с должности детского омбудсмена на работу в нижнюю палату.

"Это личное решение тех, кто участвует в процессе. В данном случае вся процедура прописана в законе, и дальше это вопрос личного решения участников", сказал Песков.

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Напомним, президент России Владимир Путин посчитал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова обязательно должны войти в пятёрку лидеров списка. Глава государства подчеркнул, что подробно обсуждал с Дмитрием Медведевым и другими руководителями партии кандидатов на думские выборы. Позже секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка кандидатов.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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