Архитектор рассказал, насколько безопасен будет разрушенный взрывом дом в Ногинске после восстановления

Почётный архитектор России и профессор Международной академии архитектуры (МААМ) Владимир Линов прокомментировал безопасность повреждённого от взрыва дома в Ногинске и рассказал Лайфу, какие части здания ещё можно укрепить.

"Окончательное заключение о возможности восстановления здания может дать только техническая экспертиза. Однако я могу сделать некоторые выводы, основываясь на фото... Здания, подобные данному, обладают очень большой пространственной устойчивостью. Вопреки расхожему мнению, что панельные дома проектировались на 30–40 лет, расчёт несущих конструкций делается по общим нормам проектирования", — сказал Линов.

Архитектор отметил, что несущие конструкции из железобетонных панелей при нормальной эксплуатации могут стоять несколько сотен лет, так как проекты проходят государственную экспертизу. Собеседник Лайфа обратил внимание на то, что панели наружных стен второго, третьего и четвёртого этажей разрушились и вылетели наружу, но при этом панели наружных стен первого и пятого этажей не деформированы.

"Скорее всего, в этом здании несущие стены — поперечные, идущие часто — примерно через 3 метра, между которыми находится одна комната. Это видно и по фасаду подвального этажа. Общая устойчивость такой конструкции особенно велика по сравнению с другими конструктивными системами", — заметил профессор.