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Спасатели извлекли из-под завалов тело шестого погибшего при взрыве газа в Ногинске

Сегодня утром стало известно, что число погибших в результате трагедии увеличилось до семи.

9 сентября, 09:43

Спасатели извлекли из-под завалов тело шестого погибшего при взрыве газа в Ногинске. Видео © LIFE

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома тело шестого погибшего в результате взрыва газа в Ногинске.

Ранее, как сообщал Лайф, на месте трагедии обнаружили тела двух человек, судьба которых до настоящего момента была неизвестна. Таким образом, число погибших в результате ЧП увеличилось до семи.

Одним из погибших при взрыве в Ногинске оказался сотрудник Центра подготовки космонавтов

Одним из погибших при взрыве в Ногинске оказался сотрудник Центра подготовки космонавтов

Взрыв в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже, в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал списки пострадавших и погибших.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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