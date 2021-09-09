Спасатели извлекли из-под завалов тело шестого погибшего при взрыве газа в Ногинске
Сегодня утром стало известно, что число погибших в результате трагедии увеличилось до семи.
Спасатели извлекли из-под завалов тело шестого погибшего при взрыве газа в Ногинске. Видео © LIFE
Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома тело шестого погибшего в результате взрыва газа в Ногинске.
Ранее, как сообщал Лайф, на месте трагедии обнаружили тела двух человек, судьба которых до настоящего момента была неизвестна. Таким образом, число погибших в результате ЧП увеличилось до семи.
Взрыв в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже, в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал списки пострадавших и погибших.
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