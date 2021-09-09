Правительство почтило минутой молчания память погибшего главы МЧС Зиничева

Заседание Правительства России началось с минуты молчания в память о главе МЧС Евгении Зиничеве, который накануне погиб во время учений в Красноярском крае.

"Настоящий офицер, преданный своему делу, он погиб, спасая другого человека. До последней секунды своей жизни подавал пример мужества и решительности. Хотел бы выразить самые искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича. Предлагаю почтить его память минутой молчания", — сказал в ходе заседания премьер-министр РФ Михаил Мишустин.