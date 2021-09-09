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Правительство почтило минутой молчания память погибшего главы МЧС Зиничева

Мишустин отметил, что до последней секунды своей жизни он подавал пример мужества и решительности.

9 сентября, 09:45

В правительстве почтили минутой молчания память погибшего главы МЧС Зиничева. Видео © LIFE

Заседание Правительства России началось с минуты молчания в память о главе МЧС Евгении Зиничеве, который накануне погиб во время учений в Красноярском крае.

"Настоящий офицер, преданный своему делу, он погиб, спасая другого человека. До последней секунды своей жизни подавал пример мужества и решительности. Хотел бы выразить самые искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича. Предлагаю почтить его память минутой молчания", — сказал в ходе заседания премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. По данным источника Лайфа, кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы и сенаторы.


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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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