Правительство почтило минутой молчания память погибшего главы МЧС Зиничева
Мишустин отметил, что до последней секунды своей жизни он подавал пример мужества и решительности.
В правительстве почтили минутой молчания память погибшего главы МЧС Зиничева. Видео © LIFE
Заседание Правительства России началось с минуты молчания в память о главе МЧС Евгении Зиничеве, который накануне погиб во время учений в Красноярском крае.
"Настоящий офицер, преданный своему делу, он погиб, спасая другого человека. До последней секунды своей жизни подавал пример мужества и решительности. Хотел бы выразить самые искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича. Предлагаю почтить его память минутой молчания", — сказал в ходе заседания премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. По данным источника Лайфа, кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы и сенаторы.
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