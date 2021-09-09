Песков объяснил, почему Москва не спешит с признанием "Талибана"

Российская сторона не торопится признавать власть "Талибана"* в Афганистане, поскольку хочет отследить первые шаги объявленного правительства. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия не спешит с признанием. Мы, как и подавляющее большинство стран мира, предпочитаем внимательно следить за тем, какие будут первые шаги нового руководства", — указал представитель Кремля.

Ранее Лайф писал, что Песков не стал комментировать выбор талибами 11 сентября датой для инаугурации кабмина Афганистана. В этот день исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.