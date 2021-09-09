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Песков объяснил, почему Москва не спешит с признанием "Талибана"

Россия, как и подавляющее большинство стран мира, предпочла внимательно следить за тем, какими будут первые шаги нового афганского руководства.

9 сентября, 09:46

Фото © Pixabay

Российская сторона не торопится признавать власть "Талибана"* в Афганистане, поскольку хочет отследить первые шаги объявленного правительства. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия не спешит с признанием. Мы, как и подавляющее большинство стран мира, предпочитаем внимательно следить за тем, какие будут первые шаги нового руководства", — указал представитель Кремля.

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Ранее Лайф писал, что Песков не стал комментировать выбор талибами 11 сентября датой для инаугурации кабмина Афганистана. В этот день исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.

Напомним, что уже почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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