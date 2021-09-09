"Власти Германии не будут самоубийцами": В Совфеде ответили на сообщения "о последнем препятствии для "Северного потока – 2"
При этом Владимир Джабаров не исключил критику проекта от новых немецких властей, однако, по мнению сенатора, это будет просто "дань моде".
Фото © ТАСС/Михаил Дышлюк
Выгода газопровода "Северный поток – 2" очевидна всем политическим силам в ФРГ — так сенатор Владимир Джабаров прокомментировал материал Handelsblatt о том, что последним препятствием для проекта могут стать новые власти Германии и юридические трудности.
"Я думаю, что новые власти Германии не будут самоубийцами, потому что выгода "Северного потока – 2" очевидна всем, даже оппозиционно настроенным силам в Германии", — отметил в беседе с RT первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам.
При этом Джабаров не исключил критику проекта от новых немецких властей, однако, по мнению сенатора, это будет просто "дань моде".
"Покритикуют, пошумят, но, извините, без газа, на фоне его постоянного удорожания, нехватки, в свете предстоящей очередной холодной зимы и полупустых газовых хранилищ эта карта будет бита сразу", — заключил парламентарий.
Ранее сообщалось, что в Балтийском море была завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока – 2". Проект завершён на 99%. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, газопровод начнёт работу в ближайшие дни. По оценкам "Газпрома", в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа.
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