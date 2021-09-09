"Власти Германии не будут самоубийцами": В Совфеде ответили на сообщения "о последнем препятствии для "Северного потока – 2"

При этом Владимир Джабаров не исключил критику проекта от новых немецких властей, однако, по мнению сенатора, это будет просто "дань моде".