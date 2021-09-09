Убитая горем мать упала в обморок после того, как тело её дочери извлекли из-под завалов дома в Ногинске
21-летнюю девушку и её 20-летнюю подругу без признаков жизни под обломками обнаружили сегодня утром.
Мать упала в обморок во время опознания дочери, погибшей при взрыве в Ногинске. Видео © LIFE
В Ногинске возле дома, где накануне произошёл взрыв бытового газа, женщина потеряла сознание. Как стало известно Лайфу, она является матерью одной из погибших в результате трагедии девушек.
Вероятно, женщине стало плохо во время процедуры опознания дочери, тело которой извлекли из-под завалов спустя сутки после ЧП. Её без сознания на руках донесли до кареты скорой помощи, где передали медикам. Её 21-летняя дочь была в квартире на первом этаже, когда произошёл взрыв. Вместе с девушкой также была её 20-летняя подруга. Сегодня спасатели нашли под завалами их тела. Редакция Лайфа приносит соболезнования родным и близким всех, кто погиб под завалами дома 9А на улице 28 Июня в Ногинске.
Взрыв в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября в 6:53. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже, в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. В результате трагедии погибло семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал список пострадавших.
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