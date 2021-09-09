Киркоров за миллиард рублей купил московскую квартиру экс-президента Киргизии
Примечательно, что в этом же доме поп-король в нулевых годах приобрёл ещё одну жилплощадь почти за 4,5 миллиона долларов.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певец Филипп Киркоров купил двухэтажный пентхаус площадью 537 м2 у бывшего президента Киргизии Аскара Акаева за миллиард рублей. Об этом пишет kp.ru.
Апартаменты расположены в доме в Филипповском переулке в Москве. Артист приобрёл там недвижимость для своих детей — Аллы-Виктории и Мартина. Квартира находится на одном этаже с недвижимостью его бывшей супруги, певицы Аллы Пугачёвой, в которую она заехала после развода с Киркоровым. Он приобрёл её в нулевых годах почти за 4,5 миллиона долларов, а на ремонт потратил ещё два миллиона долларов. Площадь этой квартиры составляет 260 квадратных метров.
Ранее Федеральная налоговая служба частично приостановила операции по некоторым банковским счетам Филиппа Киркорова. Активы артиста заморожены для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа.
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