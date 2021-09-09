НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Киркоров за миллиард рублей купил московскую квартиру экс-президента Киргизии

Примечательно, что в этом же доме поп-король в нулевых годах приобрёл ещё одну жилплощадь почти за 4,5 миллиона долларов.

9 сентября, 10:16
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певец Филипп Киркоров купил двухэтажный пентхаус площадью 537 м2 у бывшего президента Киргизии Аскара Акаева за миллиард рублей. Об этом пишет kp.ru.

Апартаменты расположены в доме в Филипповском переулке в Москве. Артист приобрёл там недвижимость для своих детей — Аллы-Виктории и Мартина. Квартира находится на одном этаже с недвижимостью его бывшей супруги, певицы Аллы Пугачёвой, в которую она заехала после развода с Киркоровым. Он приобрёл её в нулевых годах почти за 4,5 миллиона долларов, а на ремонт потратил ещё два миллиона долларов. Площадь этой квартиры составляет 260 квадратных метров.

"Я ему подзатыльники давал": Киркоров рассказал о своей обиде на Зеленского

"Я ему подзатыльники давал": Киркоров рассказал о своей обиде на Зеленского

Ранее Федеральная налоговая служба частично приостановила операции по некоторым банковским счетам Филиппа Киркорова. Активы артиста заморожены для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Я ему подзатыльники давал": Киркоров рассказал о своей обиде на Зеленского

23 августа, 16:02

Фильм-концерт Агутина вошёл в лонг-лист "Латинской Грэмми"

7 сентября, 18:22

Даже папарацци с трудом поверили, что перед ними Вин Дизель, ведь от его мышц не осталось и следа

сегодня в 10:57

Россиян предупредили об эпидемии гриппа и вероятности нового локдауна

сегодня в 11:36
Life

Путин о главе МЧС Зиничеве: Погиб сам, спасая жизнь другого человека

сегодня в 11:32

Новости партнеров

Layer 1