Киркоров за миллиард рублей купил московскую квартиру экс-президента Киргизии

Апартаменты расположены в доме в Филипповском переулке в Москве. Артист приобрёл там недвижимость для своих детей — Аллы-Виктории и Мартина. Квартира находится на одном этаже с недвижимостью его бывшей супруги, певицы Аллы Пугачёвой, в которую она заехала после развода с Киркоровым. Он приобрёл её в нулевых годах почти за 4,5 миллиона долларов, а на ремонт потратил ещё два миллиона долларов. Площадь этой квартиры составляет 260 квадратных метров.