В Красноярском крае нашли пропавших 13-летних школьниц

В Красноярском крае нашли двух 13-летних школьниц, которые ушли из дома в Лесосибирске 7 сентября и не вернулись. Об этом Лайфу сообщил источник. С девочками всё хорошо, их везут в отдел полиции.

Напомним, две 13-летние девочки из Лесосибирска пропали 7 сентября. Подростки не пришли в школу и перестали выходить на связь. При этом отмечалось, что школьниц видели в компании парней за городом. В региональной прокуратуре считают, что девочки могли сбежать из дома из-за конфликта с родителями.