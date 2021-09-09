В Красноярском крае нашли пропавших 13-летних школьниц
Сейчас девочек, которые ушли из дома 7 сентября, везут в отдел полиции.
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В Красноярском крае нашли двух 13-летних школьниц, которые ушли из дома в Лесосибирске 7 сентября и не вернулись. Об этом Лайфу сообщил источник. С девочками всё хорошо, их везут в отдел полиции.
Напомним, две 13-летние девочки из Лесосибирска пропали 7 сентября. Подростки не пришли в школу и перестали выходить на связь. При этом отмечалось, что школьниц видели в компании парней за городом. В региональной прокуратуре считают, что девочки могли сбежать из дома из-за конфликта с родителями.
Ранее источник Лайфа сообщал, что подростки могли намеренно скрываться от полиции.
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