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В Красноярском крае нашли пропавших 13-летних школьниц

Сейчас девочек, которые ушли из дома 7 сентября, везут в отдел полиции.

9 сентября, 10:29
<p>Фото © <a href="https://t.me/mash_siberia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash Siberia</a></p>

Фото © Mash Siberia

В Красноярском крае нашли двух 13-летних школьниц, которые ушли из дома в Лесосибирске 7 сентября и не вернулись. Об этом Лайфу сообщил источник. С девочками всё хорошо, их везут в отдел полиции.

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Напомним, две 13-летние девочки из Лесосибирска пропали 7 сентября. Подростки не пришли в школу и перестали выходить на связь. При этом отмечалось, что школьниц видели в компании парней за городом. В региональной прокуратуре считают, что девочки могли сбежать из дома из-за конфликта с родителями.

Ранее источник Лайфа сообщал, что подростки могли намеренно скрываться от полиции.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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