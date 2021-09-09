"Яндекс" назвал источник крупнейшей DDoS-атаки в истории Рунета
Там пояснили, что неизвестные хакеры направили на сервера компании более 20 миллионов запросов в секунду.
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На "Яндекс" была совершена крупнейшая DDoS-атака за всю историю российского сегмента Интернета. Об этом рассказали в пресс-службе IT-гиганта, подтвердив появившуюся ранее информацию.
"Нашим специалистам действительно удалось отразить рекордную атаку более чем в 20 млн RPS — это самая крупная атака из известных за всю историю Интернета. Но это лишь одна из множества атак, направленных не только на "Яндекс", но и на многие другие компании в мире", — отметили в пресс-службе "Яндекса".
В "Яндексе" объяснили, что DDoS-атаки продолжаются на протяжении уже нескольких недель. При этом в компании назвали их масштабы беспрецедентными, поскольку их источником является новый ботнет, о котором пока мало что известно.
Ранее стало известно, что под огонь хакеров попали крупнейшие банки России. Им удалось отразить масштабную DDoS-атаку, но в результате возникли сложности на стороне интернет-провайдера Orange Business Services.
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