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"Яндекс" назвал источник крупнейшей DDoS-атаки в истории Рунета

Там пояснили, что неизвестные хакеры направили на сервера компании более 20 миллионов запросов в секунду.

9 сентября, 10:29
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

На "Яндекс" была совершена крупнейшая DDoS-атака за всю историю российского сегмента Интернета. Об этом рассказали в пресс-службе IT-гиганта, подтвердив появившуюся ранее информацию.

"Нашим специалистам действительно удалось отразить рекордную атаку более чем в 20 млн RPS — это самая крупная атака из известных за всю историю Интернета. Но это лишь одна из множества атак, направленных не только на "Яндекс", но и на многие другие компании в мире", отметили в пресс-службе "Яндекса".

В "Яндексе" объяснили, что DDoS-атаки продолжаются на протяжении уже нескольких недель. При этом в компании назвали их масштабы беспрецедентными, поскольку их источником является новый ботнет, о котором пока мало что известно.

СМИ: "Яндекс" подвергся самой масштабной в истории Рунета атаке

СМИ: "Яндекс" подвергся самой масштабной в истории Рунета атаке

Ранее стало известно, что под огонь хакеров попали крупнейшие банки России. Им удалось отразить масштабную DDoS-атаку, но в результате возникли сложности на стороне интернет-провайдера Orange Business Services.

Эксперт рассказал, кому могла быть выгодна крупнейшая DDoS-атака в истории Рунета

Эксперт рассказал, кому могла быть выгодна крупнейшая DDoS-атака в истории Рунета

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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