Врачи не нашли видимых травм у младенца, найденного в мусоропроводе в Москве

Первичный осмотр медиками новорождённой девочки, которую нашли в помещении мусоропровода в одном из домов в Москве, не показал видимых травм и каких-либо других повреждений на теле малышки. Об этом сообщает РИА ФАН.

Младенец был обнаружен в многоэтажке на Литовском бульваре. Девочка была завёрнута в полиэтиленовый пакет и лежала в помещении мусоропровода, где до вывоза скапливаются отходы, выброшенные жильцами дома.