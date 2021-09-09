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Врачи не нашли видимых травм у младенца, найденного в мусоропроводе в Москве

Сейчас правоохранители устанавливают личности родителей ребёнка, в прокуратуре же поставили вопрос о его жизнеустройстве.

9 сентября, 10:45
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Фото © t.me / Прокуратура Москвы

Первичный осмотр медиками новорождённой девочки, которую нашли в помещении мусоропровода в одном из домов в Москве, не показал видимых травм и каких-либо других повреждений на теле малышки. Об этом сообщает РИА ФАН.

Младенец был обнаружен в многоэтажке на Литовском бульваре. Девочка была завёрнута в полиэтиленовый пакет и лежала в помещении мусоропровода, где до вывоза скапливаются отходы, выброшенные жильцами дома.

В Москве арестовали мать, выбросившую пакет с новорождённой дочерью в мусор

В Москве арестовали мать, выбросившую пакет с новорождённой дочерью в мусор

Как писал Лайф, в прокуратуре города поставили на контроль вопрос её жизнеустройства. Тем временем сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности родителей ребёнка.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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