Врачи не нашли видимых травм у младенца, найденного в мусоропроводе в Москве
Сейчас правоохранители устанавливают личности родителей ребёнка, в прокуратуре же поставили вопрос о его жизнеустройстве.
Фото © t.me / Прокуратура Москвы
Первичный осмотр медиками новорождённой девочки, которую нашли в помещении мусоропровода в одном из домов в Москве, не показал видимых травм и каких-либо других повреждений на теле малышки. Об этом сообщает РИА ФАН.
Младенец был обнаружен в многоэтажке на Литовском бульваре. Девочка была завёрнута в полиэтиленовый пакет и лежала в помещении мусоропровода, где до вывоза скапливаются отходы, выброшенные жильцами дома.
Как писал Лайф, в прокуратуре города поставили на контроль вопрос её жизнеустройства. Тем временем сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности родителей ребёнка.
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