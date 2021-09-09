Скворцова заявила, что вакцина ФМБА будет защищать от всех штаммов коронавируса
Препарат, который получил рабочее название "Аврора", вырабатывает не только гуморальный иммунитет для определённых белков, но и клеточный.
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Вакцина, которую разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство, будет защищать против всех видов коронавируса. Об этом на IV Форуме социальных инноваций регионов заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Мы разрабатываем универсальную вакцину, которая бы работала на всю линейку коронавирусов и на всю линию SARS-CoV-2, с учётом того, что мы выбираем компоненты консервативные, не подлежащие быстрым изменениям", — цитирует её ТАСС.
Напомним, препарат, который носит рабочее название "Аврора", вырабатывает не только гуморальный иммунитет для определённых белков, но и клеточный, нацеленный на консервативные белки. В июне 2021 года успешно прошли доклинические исследования вакцины, а 19 июля стартовали клинические испытания.
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