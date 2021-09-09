"Пропавший" Андрей Губин вернулся в Россию, страдая от болей, которые сводят его с ума
Некоторое время артист жил за рубежом: поговаривали, что он и вовсе не собирается обратно.
Кумир девушек 90-х с пронзительным голосом и выразительными глазами давно ведёт уединённый образ жизни и уже не сияет так ярко на небосклоне эстрады. Виной тому в том числе проблемы со здоровьем. Сейчас 47-летний артист вернулся в Россию из Египта, где пытался привести себя в порядок. Однако он по-прежнему находится в плохом состоянии и страдает от болей.
Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину. Увы, со здоровьем у меня по-прежнему всё плохо, никаких подвижек. Болит буквально всё. Поэтому мне приходится много двигаться, чтобы не свихнуться
Однако Андрей не прекращает заниматься любимым делом. Артист признался в интервью aif.ru, что написал "несколько прямо очень хороших песен" — правда, они ещё требуют доработки, да и на сцену певец пока не собирается возвращаться.
Трудиться Андрей хочет в уединённом месте, где никто не будет ему мешать. Для этого певец ищет дом в Подмосковье. Однако одиночество ему не грозит — рядом с артистом находится его возлюбленная. А вот от лишних контактов Губин старательно изолируется, даже отключает телефон, ведь в противном случае его заваливают ненужными сообщениями.
Только включу, сразу начинает сыпаться какая-то хрень, гадости начинают писать, причём часто совершенно незнакомые люди
Андрей Губин пропал со сцены в середине 2000-х. Тогда у него диагностировали левостороннюю прозопалгию лица, из-за чего он страдал от сильных болей. И если без публики артист ещё мог обойтись, то без музыки нет, продолжая творить, несмотря ни на что.
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