"Пропавший" Андрей Губин вернулся в Россию, страдая от болей, которые сводят его с ума

Кумир девушек 90-х с пронзительным голосом и выразительными глазами давно ведёт уединённый образ жизни и уже не сияет так ярко на небосклоне эстрады. Виной тому в том числе проблемы со здоровьем. Сейчас 47-летний артист вернулся в Россию из Египта, где пытался привести себя в порядок. Однако он по-прежнему находится в плохом состоянии и страдает от болей.

Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину. Увы, со здоровьем у меня по-прежнему всё плохо, никаких подвижек. Болит буквально всё. Поэтому мне приходится много двигаться, чтобы не свихнуться Андрей Губин

Однако Андрей не прекращает заниматься любимым делом. Артист признался в интервью aif.ru, что написал "несколько прямо очень хороших песен" — правда, они ещё требуют доработки, да и на сцену певец пока не собирается возвращаться.

Трудиться Андрей хочет в уединённом месте, где никто не будет ему мешать. Для этого певец ищет дом в Подмосковье. Однако одиночество ему не грозит — рядом с артистом находится его возлюбленная. А вот от лишних контактов Губин старательно изолируется, даже отключает телефон, ведь в противном случае его заваливают ненужными сообщениями.

Только включу, сразу начинает сыпаться какая-то хрень, гадости начинают писать, причём часто совершенно незнакомые люди Андрей Губин