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"Будь или не будь 20 лет спустя": Галкин показал новое видео с Аллой Пугачёвой и восхитил фанатов

Ролик посвящён 20-летию первой песни, которую Пугачёва и Галкин спели в дуэте.

9 сентября, 05:45

Галкин показал новое видео с Аллой Пугачёвой и восхитил фанатов. Видео © TikTok / maxgalkinru

Максим Галкин разместил в "Тиктоке" видео со своей супругой Аллой Пугачёвой. Поклонники певицы поразились её внешним видом и отметили, что артистка выглядит гораздо моложе своих лет.

"Будь или не будь 20 лет спустя", — говорится в подписи к ролику.

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Видео посвящено 20-летию хита "Будь или не будь" — первой песне, которую Пугачёва и Галкин спели в дуэте.

"Алла Пугачёва выглядит в свои 70–72 (не знаю точно) моложе меня"; "Пугачёва такая красивая"; "Она с каждым годом омолаживается"; "Какая Алла прекрасная", — написали поклонники певицы.

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Ранее фанаты Пугачёвой и Софии Ротару нашли доказательство окончания "войны" между ними.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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