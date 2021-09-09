Галкин показал новое видео с Аллой Пугачёвой и восхитил фанатов. Видео © TikTok / maxgalkinru

Максим Галкин разместил в "Тиктоке" видео со своей супругой Аллой Пугачёвой. Поклонники певицы поразились её внешним видом и отметили, что артистка выглядит гораздо моложе своих лет.

"Будь или не будь 20 лет спустя", — говорится в подписи к ролику.

Видео посвящено 20-летию хита "Будь или не будь" — первой песне, которую Пугачёва и Галкин спели в дуэте.