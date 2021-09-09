"Будь или не будь 20 лет спустя": Галкин показал новое видео с Аллой Пугачёвой и восхитил фанатов
Ролик посвящён 20-летию первой песни, которую Пугачёва и Галкин спели в дуэте.
Галкин показал новое видео с Аллой Пугачёвой и восхитил фанатов. Видео © TikTok / maxgalkinru
Максим Галкин разместил в "Тиктоке" видео со своей супругой Аллой Пугачёвой. Поклонники певицы поразились её внешним видом и отметили, что артистка выглядит гораздо моложе своих лет.
"Будь или не будь 20 лет спустя", — говорится в подписи к ролику.
Видео посвящено 20-летию хита "Будь или не будь" — первой песне, которую Пугачёва и Галкин спели в дуэте.
"Алла Пугачёва выглядит в свои 70–72 (не знаю точно) моложе меня"; "Пугачёва такая красивая"; "Она с каждым годом омолаживается"; "Какая Алла прекрасная", — написали поклонники певицы.
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