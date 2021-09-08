Кристина Агилера снялась топлес, пытаясь прикрыть грудь длинными волосами, но вышло не совсем удачно
Так певица решила пригласить фанатов на фестиваль женских исполнителей, и, судя по комментариям, ей это удалось.
Известная 40-летняя певица Кристина Агилера — редкий случай, когда феноменальный голос сочетается с шикарной фигурой. Звезда обожает демонстрировать её в соцсетях, делясь с 7,6 млн подписчиков откровенными кадрами с глубоким декольте. Но в этот раз певица пошла дальше и обошлась вовсе без одежды, показав обнажённую грудь.
На фото Кристина в одних джинсах позировала у гримёрного столика с подсветкой, на котором лежали различные косметические кисти. Они, кстати, пригодились для нанесения естественного и неяркого макияжа самой певицы. Распущенные волосы удобно прикрывали пышную грудь звезды, которая иначе заслужила бы страйк от администрации "Инстаграма".
"Жду вас на фестивале! Интересно, кто из вас придёт?" — поинтересовалась Кристина под снимком, и преданные фанаты тут же засобирались на мероприятие.
Эм, я точно туда приду, особенно после такого приглашения
Так точно, мэм! Уже пакую чемоданы!
Ты всегда просто невероятно красивая!
Кристина Агилера — популярная американская певица, которая начинала свой путь вместе с Бритни Спирс и Джастином Тимберлейком. На счету артистки восемь альбомов, шесть премий "Грэмми" и собственная звезда на "Аллее славы" Голливуда. Сейчас звезда состоит во втором браке — с Мэттью Ратлером, с ним Кристина воспитывает общую дочь и сына от первых отношений.
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