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Кристина Агилера снялась топлес, пытаясь прикрыть грудь длинными волосами, но вышло не совсем удачно

Так певица решила пригласить фанатов на фестиваль женских исполнителей, и, судя по комментариям, ей это удалось.

8 сентября, 15:59

Фото © Instagram / xtina

Известная 40-летняя певица Кристина Агилера — редкий случай, когда феноменальный голос сочетается с шикарной фигурой. Звезда обожает демонстрировать её в соцсетях, делясь с 7,6 млн подписчиков откровенными кадрами с глубоким декольте. Но в этот раз певица пошла дальше и обошлась вовсе без одежды, показав обнажённую грудь.

Фото © Instagram / xtina

Фото © Instagram / xtina

На фото Кристина в одних джинсах позировала у гримёрного столика с подсветкой, на котором лежали различные косметические кисти. Они, кстати, пригодились для нанесения естественного и неяркого макияжа самой певицы. Распущенные волосы удобно прикрывали пышную грудь звезды, которая иначе заслужила бы страйк от администрации "Инстаграма".

Фото © Instagram / xtina

Фото © Instagram / xtina

"Жду вас на фестивале! Интересно, кто из вас придёт?" — поинтересовалась Кристина под снимком, и преданные фанаты тут же засобирались на мероприятие.

Эм, я точно туда приду, особенно после такого приглашения

m_rutler

Так точно, мэм! Уже пакую чемоданы!

damoneroberts

Ты всегда просто невероятно красивая!

priscillavalles

Фото © Instagram / xtina

Фото © Instagram / xtina

Кристина Агилера — популярная американская певица, которая начинала свой путь вместе с Бритни Спирс и Джастином Тимберлейком. На счету артистки восемь альбомов, шесть премий "Грэмми" и собственная звезда на "Аллее славы" Голливуда. Сейчас звезда состоит во втором браке — с Мэттью Ратлером, с ним Кристина воспитывает общую дочь и сына от первых отношений.

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Рианна в белье показала такие горячие ракурсы, что на месте её фотографа захотел оказаться каждый

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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