Кристина Агилера снялась топлес, пытаясь прикрыть грудь длинными волосами, но вышло не совсем удачно

Известная 40-летняя певица Кристина Агилера — редкий случай, когда феноменальный голос сочетается с шикарной фигурой. Звезда обожает демонстрировать её в соцсетях, делясь с 7,6 млн подписчиков откровенными кадрами с глубоким декольте. Но в этот раз певица пошла дальше и обошлась вовсе без одежды, показав обнажённую грудь.

Фото © Instagram / xtina

На фото Кристина в одних джинсах позировала у гримёрного столика с подсветкой, на котором лежали различные косметические кисти. Они, кстати, пригодились для нанесения естественного и неяркого макияжа самой певицы. Распущенные волосы удобно прикрывали пышную грудь звезды, которая иначе заслужила бы страйк от администрации "Инстаграма".

Фото © Instagram / xtina

"Жду вас на фестивале! Интересно, кто из вас придёт?" — поинтересовалась Кристина под снимком, и преданные фанаты тут же засобирались на мероприятие.

Эм, я точно туда приду, особенно после такого приглашения m_rutler

Так точно, мэм! Уже пакую чемоданы! damoneroberts

Ты всегда просто невероятно красивая! priscillavalles

Фото © Instagram / xtina