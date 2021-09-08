НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Моргенштерн собрался в тур по Украине, несмотря на то что СБУ запретила ему въезд ещё весной

Билеты на выступления рэпера появились в онлайн-киосках, где их могут приобрести только фанаты старше 16 лет.

8 сентября, 12:17

Фото © kontramarka.ua

Известный рэпер Моргенштерн снова пошёл против системы, собравшись в тур по городам Украины. Концерты назначены в Запорожье, Харькове и Киеве и будут проходить в середине ноября. Билеты можно приобрести в рамках 400–4490 гривен (1200–12 300 рублей), но только фанатам старше 16 лет.

Фото © kontramarka.ua

Фото © kontramarka.ua

Как именно рэпер собирается проводить концерты, когда СБУ Украины запретила ему въезд в страну ещё в мае, неизвестно. На такие меры Министерство культуры решилось, обнаружив пропаганду культа насилия и жестокости в песнях Моргенштерна. Однако в посещении Украины отказано Алишеру Валееву, а в паспорте рэпер обозначен как Алишер Моргенштерн.

Свадьба Моргенштерна и Дилары: Эксклюзивное видео и комментарии

Свадьба Моргенштерна и Дилары: Эксклюзивное видео и комментарии

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Шуфутинский честно рассказал, что думает о творчестве Крида и Моргенштерна

3 сентября, 11:18

19-летний внук Михаила Шуфутинского вырос его полной копией, но вместо дедушкиного шансона выбрал рэп

вчера в 10:14

Журналист думал, что связь оборвалась, и в прямом эфире сказал всю правду о работе в Афганистане

сегодня в 13:02

Кардашьян впервые показала фигуру без фотошопа, и фанаты наконец-то увидели все её недостатки

сегодня в 10:19
Life

Шойгу — о Зиничеве: Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни

сегодня в 12:58

Новости партнеров

Layer 1