Моргенштерн собрался в тур по Украине, несмотря на то что СБУ запретила ему въезд ещё весной
Билеты на выступления рэпера появились в онлайн-киосках, где их могут приобрести только фанаты старше 16 лет.
Известный рэпер Моргенштерн снова пошёл против системы, собравшись в тур по городам Украины. Концерты назначены в Запорожье, Харькове и Киеве и будут проходить в середине ноября. Билеты можно приобрести в рамках 400–4490 гривен (1200–12 300 рублей), но только фанатам старше 16 лет.
Как именно рэпер собирается проводить концерты, когда СБУ Украины запретила ему въезд в страну ещё в мае, неизвестно. На такие меры Министерство культуры решилось, обнаружив пропаганду культа насилия и жестокости в песнях Моргенштерна. Однако в посещении Украины отказано Алишеру Валееву, а в паспорте рэпер обозначен как Алишер Моргенштерн.
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