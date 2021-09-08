Роскошные наряды Яны Рудковской оказались китайской подделкой, и доказательства были у всех на виду

46-летняя телеведущая и продюсер Яна Рудковская очень гордится тем, что носит люксовые вещи и имеет дружеские отношения со многими модными домами мира. Однако её приверженность к оригиналам подверглась сомнению. Блогер из "Живого журнала" Писокоть Великолепный опубликовал подробный разбор её платья от Valentino, в котором Рудковская провела свой день рождения в 2017 году.

Фото © LiveJournal / piso_kot

В этом же платье сразу после модного показа появилась и голливудская актриса Николь Кидман, а российская телеведущая смогла отхватить его только через год. По мнению блогера, этого времени китайским бутлегерам вполне хватило бы, чтобы сделать подделку. Он отметил, что от оригинального платья наряд Рудковской отличается по длине (рост Кидман 180 см, а рост продюсера — 165), однако подгонка по фигуре отметается — платье ужасно сидит в районе груди.

Фото © LiveJournal / piso_kot

Но хуже всего дела обстоят с вышивкой и орнаментами. В модных домах такого уровня, как Valentino, для расположения каждого кристалла есть свой мануал. На оригинальном платье кажется, будто они нашиты хаотично, но во всём есть смысл. Создатели же платья Рудковской не заморачивались и всё сделали симметрично. Отличались также размеры и расположение украшений — изумрудных листьев и бордовых тюльпанов, а аксессуары на вороте, как и сам ворот, и вовсе отсутствовали.

Фото © LiveJournal / piso_kot