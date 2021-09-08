Роскошные наряды Яны Рудковской оказались китайской подделкой, и доказательства были у всех на виду
У одного из блогеров вызвало подозрение платье от Valentino, в котором появилась продюсер, и он провёл целое расследование.
46-летняя телеведущая и продюсер Яна Рудковская очень гордится тем, что носит люксовые вещи и имеет дружеские отношения со многими модными домами мира. Однако её приверженность к оригиналам подверглась сомнению. Блогер из "Живого журнала" Писокоть Великолепный опубликовал подробный разбор её платья от Valentino, в котором Рудковская провела свой день рождения в 2017 году.
В этом же платье сразу после модного показа появилась и голливудская актриса Николь Кидман, а российская телеведущая смогла отхватить его только через год. По мнению блогера, этого времени китайским бутлегерам вполне хватило бы, чтобы сделать подделку. Он отметил, что от оригинального платья наряд Рудковской отличается по длине (рост Кидман 180 см, а рост продюсера — 165), однако подгонка по фигуре отметается — платье ужасно сидит в районе груди.
Но хуже всего дела обстоят с вышивкой и орнаментами. В модных домах такого уровня, как Valentino, для расположения каждого кристалла есть свой мануал. На оригинальном платье кажется, будто они нашиты хаотично, но во всём есть смысл. Создатели же платья Рудковской не заморачивались и всё сделали симметрично. Отличались также размеры и расположение украшений — изумрудных листьев и бордовых тюльпанов, а аксессуары на вороте, как и сам ворот, и вовсе отсутствовали.
Блогер пришёл к выводу, что это платье Рудковская точно купила у китайских бутлегеров, а не пошила на заказ, потому как качество наряда сильно подкачало. Российские мастерицы могли бы опустить некоторые детали из-за их обилия, но в рассматриваемом случае они почти все присутствовали — просто были нанесены небрежно. К тому же почти все фото и видео с торжества продюсера были будто специально размытыми и нечёткими.
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