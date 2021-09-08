Элизабет Хёрли похвасталась откровенным платьем, но пользователей ужаснуло то, что стало с её руками

56-летняя модель и актриса Элизабет Хёрли посетила в Лондоне день рождения своего приятеля Дэвида Уолльямса, пишет Daily Mail. Звезда не стала изменять себе и надела на вечеринку откровенный наряд, который сразу привлёк внимание публики.

Фото © Telegram / BigMama

Модель приехала в ресторан Claridge's в платье с глубоким декольте, которое доходило до талии, обнажая пленительный бюст. Сияющая улыбка, выразительные глаза и пикантный вырез были оценены по достоинству, однако не только это привлекло внимание.

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Фото Элизабет разлетелись по соцсетям, и пользователей сильно заинтересовали её руки. Кисти артистки выглядели опухшими, суставы — словно воспалёнными, а кожа казалась пигментированной. Юзеры сразу стали строить предположения о том, что звезда может быть больна артритом или подагрой. Однако нашлись и те, кто списал подобный вид на старение, отметив, что возраст женщины сразу выдают грудь, шея и руки.

Да, артрит, притом в достаточно уже серьёзной стадии, раз такая сильная деформация кости A AV

Говорят, подагра Veronika

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Широкая кисть и пигментация ещё( кому-то везёт красиво стареть, а кому-то нет(( Olga

Покрывайте руки, когда шеллак делаете(( И да... обычные руки — деформационный тип старения не только на лицо распространяется Margo Gurnitsky