Элизабет Хёрли похвасталась откровенным платьем, но пользователей ужаснуло то, что стало с её руками
Красавица озарила вечер сияющей улыбкой, но даже это не помогло унять страх за её здоровье.
56-летняя модель и актриса Элизабет Хёрли посетила в Лондоне день рождения своего приятеля Дэвида Уолльямса, пишет Daily Mail. Звезда не стала изменять себе и надела на вечеринку откровенный наряд, который сразу привлёк внимание публики.
Фото © Telegram / BigMama
Модель приехала в ресторан Claridge's в платье с глубоким декольте, которое доходило до талии, обнажая пленительный бюст. Сияющая улыбка, выразительные глаза и пикантный вырез были оценены по достоинству, однако не только это привлекло внимание.
Фото Элизабет разлетелись по соцсетям, и пользователей сильно заинтересовали её руки. Кисти артистки выглядели опухшими, суставы — словно воспалёнными, а кожа казалась пигментированной. Юзеры сразу стали строить предположения о том, что звезда может быть больна артритом или подагрой. Однако нашлись и те, кто списал подобный вид на старение, отметив, что возраст женщины сразу выдают грудь, шея и руки.
Да, артрит, притом в достаточно уже серьёзной стадии, раз такая сильная деформация кости
Говорят, подагра
Широкая кисть и пигментация ещё( кому-то везёт красиво стареть, а кому-то нет((
Покрывайте руки, когда шеллак делаете(( И да... обычные руки — деформационный тип старения не только на лицо распространяется
Но если руки Элизабет могут вызывать вопросы, то её фигура по-прежнему остаётся предметом зависти и восхищения для многих. О чём ей готовы напоминать два миллиона подписчиков в "Инстаграме".
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