Кардашьян впервые показала фигуру без фотошопа, и фанаты наконец-то увидели все её недостатки

42-летняя Кортни Кардашьян, как и все представители известной семьи, любит представать перед своим 141 млн подписчиков в "Инстаграме" в самом лучшем свете. Знаменитые сёстры обильно наносят макияж, делают стильные причёски и так редактируют снимки, что из-за ненатуральной идеальности превращаются в кукол. Однако Кортни пошла против системы и выложила фото, на которых не было ни капли ретуши.

Фото © Instagram / kourtneykardash

Инста-дива позировала возле бассейна в доме её матери, который находится в Калифорнии, США. Кортни для фото надела красный купальник, который впивался в тело, демонстрируя лишние сантиметры на боках. А складки и бугры на коже лишь сильнее говорили о тех килограммах, которые Кортни наела за карантин. Звезда сама не так давно призналась в этом.

Фото © Instagram / kourtneykardash

Подписчики Кортни были поражены до глубины души, что одна из Кардашьян добровольно показала себя в естественном виде. Все ещё помнили случай, как неотредактированное фото её сестры Хлои утекло в Сеть, и женщина пригрозила всем судом за его распространение. А Кортни сама пошла на такой шаг, доказав, что у представителей семейства Кардашьян есть те же проблемы с фигурой, что и у обычных людей.

Фото © Instagram / kourtneykardash

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