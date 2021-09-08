Кардашьян впервые показала фигуру без фотошопа, и фанаты наконец-то увидели все её недостатки
Одна из сестёр знаменитого семейства пошла против системы и опубликовала неотредактированные снимки, на которых были видны её складки и несовершенства кожи.
42-летняя Кортни Кардашьян, как и все представители известной семьи, любит представать перед своим 141 млн подписчиков в "Инстаграме" в самом лучшем свете. Знаменитые сёстры обильно наносят макияж, делают стильные причёски и так редактируют снимки, что из-за ненатуральной идеальности превращаются в кукол. Однако Кортни пошла против системы и выложила фото, на которых не было ни капли ретуши.
Инста-дива позировала возле бассейна в доме её матери, который находится в Калифорнии, США. Кортни для фото надела красный купальник, который впивался в тело, демонстрируя лишние сантиметры на боках. А складки и бугры на коже лишь сильнее говорили о тех килограммах, которые Кортни наела за карантин. Звезда сама не так давно призналась в этом.
Подписчики Кортни были поражены до глубины души, что одна из Кардашьян добровольно показала себя в естественном виде. Все ещё помнили случай, как неотредактированное фото её сестры Хлои утекло в Сеть, и женщина пригрозила всем судом за его распространение. А Кортни сама пошла на такой шаг, доказав, что у представителей семейства Кардашьян есть те же проблемы с фигурой, что и у обычных людей.
Это что, первый неотфотошопленный снимок кого-то из Кардашьян? С ума сойти
Наконец-то одна из сестёр Кардашьян без фильтра!
Выглядишь потрясающе и очень живой! Ты должна быть ролевой моделью для всей семьи!
Правда, радость фанатов продлилась недолго, потому что Кортни Кардашьян удалила публикацию без особой на то причины.
WOW-stars
Роскошные наряды Яны Рудковской оказались китайской подделкой, и доказательства были у всех на виду
сегодня в 09:35
Элизабет Хёрли похвасталась откровенным платьем, но пользователей ужаснуло то, что стало с её руками
сегодня в 08:49
Фильм-концерт Агутина вошёл в лонг-лист "Латинской Грэмми"
вчера в 18:22
Комментариев: 0