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Кардашьян впервые показала фигуру без фотошопа, и фанаты наконец-то увидели все её недостатки

Одна из сестёр знаменитого семейства пошла против системы и опубликовала неотредактированные снимки, на которых были видны её складки и несовершенства кожи.

8 сентября, 10:19

Фото © Instagram / kourtneykardash

42-летняя Кортни Кардашьян, как и все представители известной семьи, любит представать перед своим 141 млн подписчиков в "Инстаграме" в самом лучшем свете. Знаменитые сёстры обильно наносят макияж, делают стильные причёски и так редактируют снимки, что из-за ненатуральной идеальности превращаются в кукол. Однако Кортни пошла против системы и выложила фото, на которых не было ни капли ретуши.

Фото © Instagram / kourtneykardash

Фото © Instagram / kourtneykardash

Инста-дива позировала возле бассейна в доме её матери, который находится в Калифорнии, США. Кортни для фото надела красный купальник, который впивался в тело, демонстрируя лишние сантиметры на боках. А складки и бугры на коже лишь сильнее говорили о тех килограммах, которые Кортни наела за карантин. Звезда сама не так давно призналась в этом.

Фото © Instagram / kourtneykardash

Фото © Instagram / kourtneykardash

Подписчики Кортни были поражены до глубины души, что одна из Кардашьян добровольно показала себя в естественном виде. Все ещё помнили случай, как неотредактированное фото её сестры Хлои утекло в Сеть, и женщина пригрозила всем судом за его распространение. А Кортни сама пошла на такой шаг, доказав, что у представителей семейства Кардашьян есть те же проблемы с фигурой, что и у обычных людей.

Фото © Instagram / kourtneykardash

Фото © Instagram / kourtneykardash

Это что, первый неотфотошопленный снимок кого-то из Кардашьян? С ума сойти

riabokonik

Наконец-то одна из сестёр Кардашьян без фильтра!

rociosupertramp

Выглядишь потрясающе и очень живой! Ты должна быть ролевой моделью для всей семьи!

mcnairbernadine

Правда, радость фанатов продлилась недолго, потому что Кортни Кардашьян удалила публикацию без особой на то причины.

Модель Playboy раскрыла, как выглядит её тело в крошечном бикини, если обойтись без фотошопа

Модель Playboy раскрыла, как выглядит её тело в крошечном бикини, если обойтись без фотошопа

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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